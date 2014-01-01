  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

معاناة وإهمال جنود حاربوا في غزة تهز الثقة بالجيش الإسرائيلي

الثلاثاء 03 فبراير 2026 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاناة وإهمال جنود حاربوا في غزة تهز الثقة بالجيش الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

يعاني الجنود الإسرائيليون الذين شاركوا في القتال في قطاع غزة من تداعيات خطيرة على صحتهم الجسدية والنفسية.

يأتي ذلك في وقت يبدو فيه الجيش الإسرائيلي مترددا أو غير قادر على توفير الدعم اللازم للجنود المصابين، ما يثير قلق الأهالي من إرسال أبنائهم للخدمة العسكرية.

أفيف إيفرغان (21 عاما)، جندي سابق في لواء ناحال، أصيب أثناء تدريباته في نوفمبر 2024، وتقاعد لاحقا من الخدمة القتالية، بحسب ما صرحت والدته تادلا لموقع "يديعوت أحرنوت".

وقالت الأم: "أصيب في رأسه، ويعتقد أنه أصيب في غزة. إذا استمروا على هذا المنوال، فلن أرسل أبنائي إلى الجيش". وأضافت أن وزارة الدفاع لم تقدم أي توضيح أو اعتراف رسمي بإصابته، ما أجبرها على مغادرة الفندق الذي وفره الجيش بالقرب من المستشفى، تاركة شعورا بالحرمان والعجز أمام نظام ضخم لا يبدو مستعدا للتعامل مع ضحايا الحرب.

ووفقا لتادلا، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس زار أفيف في المستشفى ووعد بالمساعدة، إلا أن "لم يطرأ أي تقدم"، ما يعكس ما وصفته العائلة بـ"إهمال كامل". وقالت: "إنه ليس الشاب الذي أرسلته إلى الجيش. إنه يعاني من اضطراب نفسي، وذاكرته ضعيفة. أفتقد ابني، أريد التحدث إليه ولا أستطيع".

وأظهرت رسالة التسريح التي تلقتها الأسرة، أن الجيش اعترف بصفاته الشخصية ومهاراته العسكرية، لكنه قرر تصنيفه كمدني، ما أثار تساؤلات حول معاملة الجنود المصابين بعد الخدمة. وأضافت الأم: "لقد ذهب ابني جنديا وحيدا ليقاتل من أجل الوطن، أهذه هي مكافأته؟ نحن عاجزون، لا صوت لنا بدونكم. إنه نظام ضخم، ولا أستطيع مواجهته وحدي".

خلف هذا الواقع، هناك تحذير متزايد من أن التجاوزات الإدارية والإهمال المستمر ستدفع الأهالي إلى الامتناع عن إرسال أبنائهم للخدمة العسكرية، ما قد يؤدي إلى أزمة تجنيد مستقبلية ويضع الجيش الإسرائيلي أمام تحديات كبيرة في الحفاظ على جاهزيته القتالية.

المصدر: يديعوت أحرنوت

 

الأكثر قراءة اليوم

بين الاعتذار والاستقالة والإحراج.. هذه هي الشخصيات الجديدة التي فضحتها وثائق “إبستين”

الانتقال إلى الوضع الهجومي الخاطف ..إيران تتوعد: "صفعة انتقامية" لأي تحرك ضدها

جرائم الفساد" تحكم على نظمي مهنا بالسجن 15 عام و واسترداد 10 مليون تقريبا وغرامة موازية

5 شهداء بينهم طفل باستهدافات وخروقات إسرائيلية متواصلة في غزة

الغارديان: عدد سكان غزة انخفض 254 ألف نسمة بسبب الحرب

الإمارات تنفي توليها الإدارة المدنية لقطاع غزة وتشدد على أن هذا الأمر مسؤولية الشعب الفلسطيني”

مكتبه ينفي.. "كان": نتنياهو يجري محادثات مع قادة عرب وسط تصاعد التوترات مع إيران

الأخبار الرئيسية

استئناف العمل بمعبر رفح و سيدة تكشف ما فعله الاحتلال بالعائدين إلى غزة

مكتبه ينفي.. "كان": نتنياهو يجري محادثات مع قادة عرب وسط تصاعد التوترات مع إيران

IMG_3485

تصاعد القلق في إسرائيلي من مفاوضات أمريكية-إيرانية تستبعد الصواريخ وتكتفي بالنووي.. خطوط “تل أبيب” الحمراء

معبر رفح ..سفر 5 مرضى ومرافقيهم وعودة 50 مريضا الى قطاع غزة

“حماس” تعلن اكتمال الترتيبات لتسليم السلطة في قطاع غزة للجنة الوطنية..