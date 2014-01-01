اعتقال العشرات بالضفة والقدس بينهم أسرى محررون وسيدات

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها عمليات دهم وتفتيش واعتقال العشرات، بينهم أسرى محررون وثلاث سيدات.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى مخيم بلاطة شرق نابلس، أعقبها وصول تعزيزات عسكرية، حيث داهمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتدت على شاب مريض من عائلة الكعبي، إضافة إلى الاعتداء على سكان منزل آخر لعائلة الطيطي.

وأسفرت الاقتحامات عن اعتقال خمسة شبان من المخيم، عرف منهم: حمودة الطيطي، والأسير المحرر أمير أبو ريالة، وعاصم كعبي، ورشيد أحمد أبو عماشة.

وفي نابلس أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قليل وحي الشيخ مؤنس جنوب المدينة، وداهمت منازل عدة وفتشتها، واعتقلت الشاب يونس صبري القني.

كما اقتحمت مخيم العين غرب المدينة، واعتقلت الشاب أحمد أبو الريش، إضافة إلى اعتقال الأسير المحرر وأستاذ علم الاجتماع في جامعة النجاح الوطنية مصطفى الشنار، والأسير المحرر المدرس علاء حميدان، من منزليهما في حي المعاجين.

وفي وقت متأخر من الليلة الماضية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية بعدد كبير من الآليات العسكرية، وانتشرت في أحيائها، وداهمت عددا كبيرا من المنازل.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل الدكتورة زهرة خدرج وابنتها الطالبة الجامعية يقين عبد اللطيف أبو سفاقة، بعد مداهمة منزلهما، واعتدى على زوجها الدكتور عبد اللطيف أبو سفاقة وابنتهما بالضرب.

كما اعتقل الشاب عمار خضر، واحتجز عدد من الشبان والفتية للتحقيق الميداني قبل الإفراج عنهم، مع توجيه تهديدات لعائلات لإجبارها على تسليم أبنائها.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين قسام وسيد قطب بدير، نجلي الشهيد رياض بدير، عقب مداهمة منزليهما في ضاحية ارتاح ومدينة طولكرم.

أما في القدس المحتلة، فقد داهمت قوات الاحتلال منزل الشاب جهاد حمّاد في مخيم قلنديا شمال القدس، واعتقلت والدته سارة حمّاد، للضغط عليه لتسليم نفسه.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفردان غرب المدينة، ونفذت حملة دهم واعتقالات طالت 8 فلسطينيين، وهم: أسامة نايف مرعي، ريان القاروط، قصي محمد العلي، الشيخ أبو جندل، محمود سمير صلاح، عمرو راشد صلاح، عدي أبو نمر، وبلال الفريد.