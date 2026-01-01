نتنياهو يعترض على شعار لجنة إدارة غزة ويرفض أي دور للسلطة الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بياناً رسمياً يعترض فيه على تغيير الشعار الخاص بـ 'اللجنة الوطنية لإدارة غزة'، المعروفة بلجنة 'التكنوكراط' المكلفة بإدارة شؤون القطاع. وأكد البيان أن الشعار الذي نُشر مساء الاثنين يختلف تماماً عما عُرض سابقاً، جازماً بأن الاحتلال لن يقبل استخدام رمز السلطة الفلسطينية، ولن تكون السلطة شريكاً في إدارة غزة.

وجاء الاعتراض بعد تحديث اللجنة لشعارها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أصبح مطابقاً تقريباً لشعار السلطة الفلسطينية المتمثل في 'نسر ذهبي يحمل درعاً بألوان العلم الفلسطيني'، مع استبدال كلمة 'فلسطين' باختصار اسم اللجنة. وكان الشعار الأولي الذي أعلن عنه في يناير 2026 يحتوي على رمز مختلف يعكس هوية تكنوكراطية مستقلة بعيداً عن رموز السلطة أو الفصائل.

وتؤكد سلطات الاحتلال رفضها لأي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب، معتبرة أن ذلك يتعارض مع سياستها الرامية إلى منع عودة أي كيان فلسطيني موحد دون شروط أمنية صارمة. ورغم هذا الرفض، سمح الاحتلال مؤخراً بدخول بعض ممثلي السلطة للعمل في آلية تشغيل معبر رفح، ولكن تحت رقابة أمنية مشددة.

يأتي هذا التوتر في سياق تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية تحت إشراف 'مجلس السلام' برئاسة الرئيس دونالد ترامب. وفي حين ترفض حكومة الاحتلال أي تلميح لعودة السلطة، تسعى اللجنة برئاسة علي شعث إلى بدء عملها الإداري والإغاثي، معتبرة إعادة تشغيل معبر رفح جزئياً بمثابة نافذة أمل للسكان المحاصرين.