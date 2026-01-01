شامخاني : إسرائيل شريك في الهجوم إذا تحركت واشنطن

وكالات - سما-

أكد المستشار السياسي لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، علي شمخاني، في حوار مع قناة "الميادين"، استعداد بلاده للتفاوض بشأن الملف النووي حصراً، شريطة الابتعاد عن التهديدات والأوامر غير المنطقية.'

وأشار إلى إمكانية خفض نسبة تخصيب اليورانيوم من 60% إلى 20%، لكنه ربط ذلك بضرورة دفع "الثمن والمقابل المناسب".

وفي الجانب العسكري، حذر شمخاني من أن أي اعتداء على إيران، مهما كان صغيراً، سيتحول إلى أزمة كبرى تفوق تصورات المعتدين، مؤكداً أن الرد الإيراني على "إسرائيل" حتمي وسيكون متناسباً مع أفعالها.

وقال شمخاني اإنه إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران أولاً، فسوف تعتبر "إسرائيل" متورطة تلقائياً، وسترد عليها في تلك اللحظة.

ولفت إلى أن استراتيجية الردع الإيرانية لن تنحصر في جغرافية البلاد فحسب، بل ستطال النقاط التي تنطلق منها التهديدات في المنطقة، معتبراً الولايات المتحدة و"إسرائيل" طرفاً واحداً في أي عدوان محتمل.

كما كشف شمخاني عن دور مباشر للقائد الأعلى في إدارة العمليات العسكرية واتخاذ القرارات خلال الساعات الأولى من "حرب الأيام الـ12" لسد الفراغ الذي خلّفته الاغتيالات.

وشدد على أن إيران، التي لم تبدأ حرباً طوال 47 عاماً، مستمرة في خيار المقاومة ولن تسمح بـ "ابتلاعها" أو المساس بسيادتها، داعياً القوى الدولية إلى التعلم من تجاربها الفاشلة السابقة قبل تهديد أمن المنطقة.