  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شامخاني : إسرائيل شريك في الهجوم إذا تحركت واشنطن

الثلاثاء 03 فبراير 2026 01:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شامخاني : إسرائيل شريك في الهجوم إذا تحركت واشنطن



وكالات - سما-

أكد المستشار السياسي لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، علي شمخاني، في حوار مع قناة "الميادين"، استعداد بلاده للتفاوض بشأن الملف النووي حصراً، شريطة الابتعاد عن التهديدات والأوامر غير المنطقية.'

وأشار إلى إمكانية خفض نسبة تخصيب اليورانيوم من 60% إلى 20%، لكنه ربط ذلك بضرورة دفع "الثمن والمقابل المناسب".

وفي الجانب العسكري، حذر شمخاني من أن أي اعتداء على إيران، مهما كان صغيراً، سيتحول إلى أزمة كبرى تفوق تصورات المعتدين، مؤكداً أن الرد الإيراني على "إسرائيل" حتمي وسيكون متناسباً مع أفعالها.

وقال شمخاني اإنه إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران أولاً، فسوف تعتبر "إسرائيل" متورطة تلقائياً، وسترد عليها في تلك اللحظة.

ولفت إلى أن استراتيجية الردع الإيرانية لن تنحصر في جغرافية البلاد فحسب، بل ستطال النقاط التي تنطلق منها التهديدات في المنطقة، معتبراً الولايات المتحدة و"إسرائيل" طرفاً واحداً في أي عدوان محتمل.

كما كشف شمخاني عن دور مباشر للقائد الأعلى في إدارة العمليات العسكرية واتخاذ القرارات خلال الساعات الأولى من "حرب الأيام الـ12" لسد الفراغ الذي خلّفته الاغتيالات.

وشدد على أن إيران، التي لم تبدأ حرباً طوال 47 عاماً، مستمرة في خيار المقاومة ولن تسمح بـ "ابتلاعها" أو المساس بسيادتها، داعياً القوى الدولية إلى التعلم من تجاربها الفاشلة السابقة قبل تهديد أمن المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تشجعه على عدم التراجع ..صحيفة عبرية تكشف عن مطالب ترامب الـ 5 من إيران..

"رادع" يعلن عن كمينين لمجموعات متعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

الانتقال إلى الوضع الهجومي الخاطف ..إيران تتوعد: "صفعة انتقامية" لأي تحرك ضدها

اليوم التجريبي كان ناجحا جدا .. استئناف حركة الأفراد عبر معبر رفح وسط قيود أمنية مشددة

بين الاعتذار والاستقالة والإحراج.. هذه هي الشخصيات الجديدة التي فضحتها وثائق “إبستين”

تقرير عبري يكشف عن تهريب كتيبة قتالية بجيش الاحتلال مخدرات وبضائع إلى قطاع غزة

جرائم الفساد" تحكم على نظمي مهنا بالسجن 15 عام و واسترداد 10 مليون تقريبا وغرامة موازية

الأخبار الرئيسية

مكتبه ينفي.. "كان": نتنياهو يجري محادثات مع قادة عرب وسط تصاعد التوترات مع إيران

IMG_3485

تصاعد القلق في إسرائيلي من مفاوضات أمريكية-إيرانية تستبعد الصواريخ وتكتفي بالنووي.. خطوط “تل أبيب” الحمراء

معبر رفح ..سفر 5 مرضى ومرافقيهم وعودة 50 مريضا الى قطاع غزة

“حماس” تعلن اكتمال الترتيبات لتسليم السلطة في قطاع غزة للجنة الوطنية..

الرئيس عباس يصدر مرسوم رئاسي بتحديد موعد انتخابات المجلس الوطني..وقرار بموعد انعقاد مؤتمر فتح الثامن