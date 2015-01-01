تقرير : إيران مستعدة لتعطيل برنامجها النووي وإرسال اليورانيوم المخصب إلى روسيا

وكالات - سما-

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين، أن إيران مستعدة لتعطيل أو تعليق برنامجها النووي.

وأضافت المصادر أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً، ونقل إليه رسالة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مفادها أن طهران قد توافق على إرسال اليورانيوم المخصب إلى روسيا، كما فعلت في الاتفاق النووي لعام 2015.

وأفادت مصادر تحدثت إلى صحيفة نيويورك تايمز بأن هدف طهران من هذا الحل الوسط هو "تهدئة الوضع" في ظل التهديد بهجوم أمريكي، لكنها أكدت أن النظام الإيراني لا يزال يفضل حلاً وسطاً آخر سبق أن عرضته الولايات المتحدة عليه في المفاوضات الفاشلة العام الماضي، وهي المفاوضات التي سبقت حرب الأيام الاثني عشر والهجوم على المنشآت النووية، والتي كان من المقرر بموجبها إنشاء اتحاد إقليمي لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.

ووفقاً لتقارير العام الماضي، تضمن المخطط المقترح آنذاك تخصيب اليورانيوم خارج الأراضي الإيرانية.

يأتي التقرير قبيل المفاوضات المرتقبة يوم الجمعة بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قاد أيضاً المفاوضات السابقة العام الماضي.

ووفقاً لمصدرين إيرانيين، فإنه على الرغم من التوتر الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، لا يزال الطرفان على تواصل عبر الرسائل النصية، بالتوازي مع جهود الوساطة التي يقودها دبلوماسيون من تركيا وقطر وعُمان والعراق.

وستُعقد المحادثات في إسطنبول، ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، على عكس معظم اجتماعات المفاوضات التي جرت العام الماضي بين الوفدين الأمريكي والإيراني، سيكون الاجتماع هذه المرة مباشراً.

كما سيحضر الاجتماع جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من تركيا وقطر ومصر.