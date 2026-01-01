قناة عبرية : إسرائيل ألغت محاولة لاغتيال خليل الحية في الأشهر الأولى من الحرب على غزة

القدس المحتلة/سما/

إسرائيل محاولة اغتيال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، في الأشهر الأولى من الحرب في بيروت.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البثّ العبرية العامّة ("كان 11") في تقرير، مساء الأحد.

وأفاد التقرير "بإلغاء هجوم كان يستهدف القيادي البارز في حماس، خليل الحية، في اللحظة الأخيرة مع بداية الحرب".

وأضاف أن الحية "كان هدفًا للجيش الإسرائيلي في الأشهر الأولى من الحرب، قبل وقت طويل من الهجوم (العدوان) الذي استهدف قيادات حماس في العاصمة القطرية، الدوحة، في أيلول/ سبتمبر الماضي".

وذكر أن الحية "كان هدفًا للاغتيال جوًا لدى وصوله إلى مطار بيروت"، مشيرا إلى أن "الأجهزة الأمنية كانت تراقبه وتستعد لإطلاق قنابل، لكن الهجوم أُلغي في اللحظة الأخيرة، لعدم التأكد من مكانه" من دون إيراد تفاصيل إضافية بشأن ذلك.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد شنت، في 9 أيلول/ سبتمبر الماضي، غارات عدوانية على الدوحة استهدفت اجتماعًا لقيادات في حركة حماس كانت تناقش مقترحًا أميركيًا لوقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت الحركة بعد محاولة الاغتيال، نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة، خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه، جهاد لبد، ونجله، همام الحية، و3 مرافقين.