الطقس: انخفاض ملموس على الحرارة

رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، مغبراً وغائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيًا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، وفي ساعات الليل المتأخرة يتوقع سقوط امطار متفرقة تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا فوق المناطق الشمالية والوسطى والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتتأثر البلاد يوم غد الثلاثاء بمنخفض جوي، ويكون الجو غائماً وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعاتها في بعض الهبات حوالي 60 كم/ ساعة والبحر مائج.

ويكون الجو الأربعاء غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم الثلاثاء من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية، ومن ارتفاع موج البحر.