باراك يقر بالفشل في صنع سلام في المنطقة

الإثنين 02 فبراير 2026 12:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باراك يقر بالفشل في صنع سلام في المنطقة



سما / وكالات /

وصف توم باراك، السفير الأمريكي لدى تركيا، قضية السلام في الشرق الأوسط بأنها “سؤال عظيم لا يمكن حله”، وذلك في تصريحات علق فيها على إمكانية تحقيق السلام في المنطقة.
وقال باراك: “إنه سؤال عظيم لا يمكن حله. لم يستطع إبراهيم فعل ذلك، ولم يستطع إسماعيل وإسحاق فعل ذلك، ولم يستطع موسى فعل ذلك، ولم يستطع يسوع فعل ذلك، ولم تستطع الحملات الصليبية السبع فعل ذلك.”
وأضاف السفير الأمريكي موجها كلامه إلى جهود السلام الحالية: “لذا، فإن الاعتقاد بأنك ستفعل ذلك في غضون عامين ربما ليس واقعيا”.

يأتي تعليق باراك في سياق النقاش الدولي المتجدد حول مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة والتوترات المستمرة. وتُعتبر تصريحاته غير المتفائلة نادرة نسبيا من دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى، حيث عادة ما تتبنى الولايات المتحدة خطابا يدعم “إمكانية” تحقيق السلام خصوصا برؤية الرئيس دونالد ترامب، وإن كان بعيد المنال.
يشير السفير باراك في كلامه إلى شخصيات ومحطات تاريخية ودينية مركزية في تراث المنطقة، مما يعكس عمق وجذرية الانقسامات التي يتعين على أي عملية سلام معاصرة معالجتها. وتكمن أهمية تصريحاته في توقيتها، حيث تجري محادثات متعددة المستويات حول عدد من الملفات الإقليمية الشائكة أهمها القضية الفلسطينية.

