  1. الرئيسية
  2. ملفات مميزة

ايران : واثقون بإمكانية التوصل لاتفاق نووي مع واشنطن والحرب ستكون كارثة على الجميع

الإثنين 02 فبراير 2026 12:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ايران : واثقون بإمكانية التوصل لاتفاق نووي مع واشنطن والحرب ستكون كارثة على الجميع



سما / وكالات /

 أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد عراقجي أن التوصل إلى اتفاق “عادل ومنصف” يضمن عدم امتلاك طهران أسلحة نووية يظل أمرا قابلا للتحقق، حتى خلال فترة زمنية وجيزة.
وقال الوزير في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” إن إيران فقدت الثقة بالولايات المتحدة كشريك تفاوضي، إلا أن تبادل الرسائل غير المباشرة عبر دول صديقة يساهم في تهيئة الظروف لإجراء محادثات “مثمرة وواقعية”. وأضاف أن التركيز في أي مفاوضات مقبلة يجب أن ينصب على القدرات النووية الإيرانية، داعيًا إلى تجنب طرح “أمور مستحيلة” قد تؤدي إلى إضاعة فرصة التوصل إلى تفاهم.
وأكد أن طهران تتوقع في المقابل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها واحترام حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، وفق القوانين والمواثيق الدولية.

وفي لهجة تحذيرية، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده مستعدة للحرب في حال فشل المسار التفاوضي، محذرا من أن أي صراع محتمل “سيتجاوز حدود إيران على الأرجح”. وأوضح أن الحرب ستكون “كارثة على الجميع”، مؤكدا أن القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة ستكون ضمن الأهداف في حال اندلاع مواجهة عسكرية.

الأكثر قراءة اليوم

مصدر مصري يكشف تفاصيل تشغيل معبر رفح ..

السفير الأمريكي في إسرائيل: "على الصبيان السعوديين أن يعرفوا"

مفاجأة وثائق إبستين.. اتهامات صادمة لبوش بالاغتصاب وطقوس شيطانية مرعبة !

"بالريموت كنترول".. معبر رفح يعود للعمل تحت عين الرقيب "الإسرائيلي" وهكذا سيعمل ..

"حرب عظيمة لـ 7 أشهر".. تنبؤات نوستراداموس المخيفة تعود للواجهة

حركة "فتح" تنفي صلتها بغسان الدهيني وتؤكد أنه لا يمثلها

شعث يدعو لوقف فوري لإطلاق النار واستعادة الاستقرار بغزة

الأخبار الرئيسية

القناة 12 العبرية : الامارات تسعى لتولي إدارة قطاع غزة على الصعيد المدني

بصورة مفاجئة ..نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا عالي المستوى وسط تصاعد التهديدات ضد إيران

ملادينوف: "لجنة إدارة غزة" تستعد لتولي المسؤوليات المدنية والأمنية

مصدر مصري يكشف تفاصيل تشغيل معبر رفح ..

حرب صامتة لا تغطى إعلاميا ..الاونروا: هجمات المستوطنين بالضفة تصل لمستويات قياسية