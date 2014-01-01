  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فرنسا: "على إيران تقديم "تنازلات كبرى" لتفادي ضربات أميركية "

الأحد 01 فبراير 2026 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا: "على إيران تقديم "تنازلات كبرى" لتفادي ضربات أميركية "



وكالات - سما-

عَدّ وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن على إيران "القبول بتنازلات كبرى" في إطار مفاوضات دبلوماسية، لتفادي ضربات أميركية محتملة على أراضيها، وذلك في مقابلة مع صحيفة "ليبيراسيون"، نُشرت الأحد.

وقال بارو إن الولايات المتحدة "وضعت نفسها في موقع يمكّنها من إطلاق عملية عسكرية ضد إيران"، مضيفا أنها عرضت في الوقت نفسه مسارا تفاوضيا، "يتعيّن على النظام اغتنامه، والقبول بتنازلات كبرى، وتغيير جذري في النهج".

وأضاف أن "على إيران أن تتوقف عن أن تكون مصدر تهديد لجوارها الإقليمي ولمصالحنا الأمنية، وعلى الشعب الإيراني أن يستعيد حريته"، داعيا السلطات إلى "وضع حد للقمع، وإطلاق سراح السجناء، ووقف الإعدامات، وإعادة خدمة الإنترنت".

وطالب بارو طهران بالسماح بعودة الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس إلى بلادهما، مؤكدا أنهما "في أمان داخل السفارة الفرنسية في طهران".

وأوقفت طهران كولر وشريكها باريس في أيار/ مايو 2022، وحُكم عليهما بالسجن 20 و17 عاما على التوالي بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، قبل أن يُفرج عنهما مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر مع منعهما من مغادرة البلاد.

وأشار بارو إلى أن حكما في فرنسا يتعلق بمواطنة إيرانية، يُحتمل أن تكون موضع تبادل مع الفرنسيَين، سيصدر أواخر شباط/ فبراير.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعربت عن رغبتها في إجراء عملية تبادل، بعد انتهاء الإجراءات القضائية، مع الإيرانية مهدية إسفندياري، التي طلب الادعاء في حقها عقوبة السجن عاما نافذا بتهمة "تمجيد الإرهاب".

ولفت بارو الى أن "جهودنا للإفراج عن الرعايا الفرنسيين المحتجزين في إيران لم تمنعنا يوما من اتخاذ إجراءات حازمة جدا بحق النظام"، في إشارة إلى قرار الاتحاد الأوروبي الخميس إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية"، في ظل اتهامه بتنفيذ حملة القمع الدامية خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وردت إيران، يوم الأحد، بإعلان الجيوش الأوروبية "منظمات إرهابية".

الأكثر قراءة اليوم

“ليس شيكاً على بياض”.. “حماس” توجه رسائل حازمة للوسطاء بشأن مستقبل اتفاق غزة بعد غارات إسرائيلية دامية

السفير الأمريكي في إسرائيل: "على الصبيان السعوديين أن يعرفوا"

مصدر مصري يكشف تفاصيل تشغيل معبر رفح ..

"بالريموت كنترول".. معبر رفح يعود للعمل تحت عين الرقيب "الإسرائيلي" وهكذا سيعمل ..

مفاجأة وثائق إبستين.. اتهامات صادمة لبوش بالاغتصاب وطقوس شيطانية مرعبة !

"حرب عظيمة لـ 7 أشهر".. تنبؤات نوستراداموس المخيفة تعود للواجهة

حركة "فتح" تنفي صلتها بغسان الدهيني وتؤكد أنه لا يمثلها

الأخبار الرئيسية

ملادينوف: "لجنة إدارة غزة" تستعد لتولي المسؤوليات المدنية والأمنية

مصدر مصري يكشف تفاصيل تشغيل معبر رفح ..

حرب صامتة لا تغطى إعلاميا ..الاونروا: هجمات المستوطنين بالضفة تصل لمستويات قياسية

المعارضة الاسرائيلية تهاجم حكومة نتنياهو بعد فتح معبر رفح وتصف القرار بأنه “فشل استراتيجي”

الصحة الفلسطينية : ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 71,795 شهيد