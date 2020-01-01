حرب صامتة لا تغطى إعلاميا ..الاونروا: هجمات المستوطنين بالضفة تصل لمستويات قياسية

القدس المحتلة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد، إن هجمات المستوطنين تتواصل في الضفة الغربية، وتتجاهل القانون الدولي الإنساني، موضحة أن الإفلات من العقاب أصبح أمرا طبيعيا.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن الضفة الغربية تشهد مستويات قياسية من عنف المستوطنين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حرب صامتة لم تُغطَّ إعلاميا،

وأضافت الأونروا أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين لا يزالون نازحين في الضفة بعد نحو عام على بدء ما تُسمى عملية الجدار الحديدي الإسرائيلية.

وأوضحت أن ما يحدث في الضفة هو أكبر عملية نزوح منذ عام 1967، مشيرة إلى أن الاحتلال يهدم منازل الفلسطينيين لمنع عودتهم إليها.