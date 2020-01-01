مصر والسعودية تؤكدان أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

القاهرة /سما/

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد المتزايد في غزة والسودان.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، بأن الوزيرين أكد أهمية خفض التصعيد وتكثيف الجهود الرامية إلى خفض التوتر واحتواء الأزمات عبر تغليب الحلول السياسية والتفاوضية، ورفض منطق التصعيد واستخدام القوة.

كما شدد الوزيران، على ضرورة مواصلة المسارات الدبلوماسية والحوار البناء بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وتطرق الاتصال إلى تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وشددا على "الأهمية البالغة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب"، فضلا عن تناول الوضع في الضفة الغربية في ظل الانتهاكات الإسرائيلية اليومية المتكررة في الضفة والقطاع، بحسب المتحدث.

وأضاف أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في السودان، واستعرضا جهود دعم التهدئة، وأكدا أهمية سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيدا لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية.

كما أكد الوزيران "أولوية إنشاء ممرات ومناطق إنسانية آمنة للمدنيين الأبرياء، خاصة في ظل ما شهدته مدينة الفاشر من مذابح وفظائع جسيمة علي أيدي الميليشيا المسلحة"، وشددا على أهمية انسحابها لتأمين سلامة المدنيين.

وذكر المتحدث أن الوزير عبد العاطي جدد تأكيد موقف مصر الداعم والثابت لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات للمساواة بين مؤسسات الدولة والميليشيات المسلحة.