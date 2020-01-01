  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر والسعودية تؤكدان أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

الأحد 01 فبراير 2026 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر والسعودية تؤكدان أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة



القاهرة /سما/

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد المتزايد في غزة والسودان.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، بأن الوزيرين أكد أهمية خفض التصعيد وتكثيف الجهود الرامية إلى خفض التوتر واحتواء الأزمات عبر تغليب الحلول السياسية والتفاوضية، ورفض منطق التصعيد واستخدام القوة.

كما شدد الوزيران، على ضرورة مواصلة المسارات الدبلوماسية والحوار البناء بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وتطرق الاتصال إلى تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وشددا على "الأهمية البالغة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب"، فضلا عن تناول الوضع في الضفة الغربية في ظل الانتهاكات الإسرائيلية اليومية المتكررة في الضفة والقطاع، بحسب المتحدث.

وأضاف أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في السودان، واستعرضا جهود دعم التهدئة، وأكدا أهمية سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيدا لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية.

كما أكد الوزيران "أولوية إنشاء ممرات ومناطق إنسانية آمنة للمدنيين الأبرياء، خاصة في ظل ما شهدته مدينة الفاشر من مذابح وفظائع جسيمة علي أيدي الميليشيا المسلحة"، وشددا على أهمية انسحابها لتأمين سلامة المدنيين.

وذكر المتحدث أن الوزير عبد العاطي جدد تأكيد موقف مصر الداعم والثابت لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات للمساواة بين مؤسسات الدولة والميليشيات المسلحة.

الأكثر قراءة اليوم

أكسيوس: وزير الدفاع السعودي بن سلمان يؤكد ضرورة مهاجمة إيران

“ليس شيكاً على بياض”.. “حماس” توجه رسائل حازمة للوسطاء بشأن مستقبل اتفاق غزة بعد غارات إسرائيلية دامية

السفير الأمريكي في إسرائيل: "على الصبيان السعوديين أن يعرفوا"

مفاجأة وثائق إبستين.. اتهامات صادمة لبوش بالاغتصاب وطقوس شيطانية مرعبة !

حركة "فتح" تنفي صلتها بغسان الدهيني وتؤكد أنه لا يمثلها

"حرب عظيمة لـ 7 أشهر".. تنبؤات نوستراداموس المخيفة تعود للواجهة

إبستين خطط مع إسرائيليين وبريطانيين لابتزاز مسؤولين ليبيين والاستيلاء على مليارات الدولارات

الأخبار الرئيسية

شعث يدعو لوقف فوري لإطلاق النار واستعادة الاستقرار بغزة

إسرائيل تُنهي عمل أطباء بلا حدود في غزة وتُلزمها بالمغادرة نهاية شباط

"بالريموت كنترول".. معبر رفح يعود للعمل تحت عين الرقيب "الإسرائيلي" وهكذا سيعمل ..

فتح معبر رفح تجريبيا لأول مرة ومصادقة على دخول "حكومة التكنوقراط" إلى قطاع غزة

استشهاد مواطن واصابة آخرين بقصف اسرائيلي وسط قطاع غزة