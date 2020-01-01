  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شعث يدعو لوقف فوري لإطلاق النار واستعادة الاستقرار بغزة

الأحد 01 فبراير 2026 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
شعث يدعو لوقف فوري لإطلاق النار واستعادة الاستقرار بغزة



غزة / سما /

دعا رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار فورًا، ومنع وقوع المزيد من الأعمال المأساوية، والمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار داخل قطاع غزة.

وقال شعث: «ما نشهده في قطاع غزة من خسائر في الأرواح خلال الأيام الماضية مؤلم ومفجع»، مقدّمًا تعازيه لأسر الشهداء، ومتابعًا: «قلوبنا مع كل أسرة لا تزال تعيش في ظل الخوف وعدم اليقين».

وأضاف: «ندعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار فورًا. لقد دفع أهلنا في غزة ثمنًا باهظًا، وهم يستحقون حياةً كريمة يسودها الهدوء والأمان».

واستطرد: «ومع استعدادات اللجنة الوطنية لإدارة غزة لبدء عملها على أرض الواقع، فإنها تطلب منع وقوع المزيد من تلك الأعمال المأساوية، وحماية المدنيين، والمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار داخل قطاع غزة».

وشدد شعث على أن المسار المستقبلي يجب أن يقوم على الاحترام الكامل لحياة المدنيين والعمل على ترسيخ أسس السلام والاستقرار والازدهار في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

أكسيوس: وزير الدفاع السعودي بن سلمان يؤكد ضرورة مهاجمة إيران

“ليس شيكاً على بياض”.. “حماس” توجه رسائل حازمة للوسطاء بشأن مستقبل اتفاق غزة بعد غارات إسرائيلية دامية

السفير الأمريكي في إسرائيل: "على الصبيان السعوديين أن يعرفوا"

حركة "فتح" تنفي صلتها بغسان الدهيني وتؤكد أنه لا يمثلها

"حرب عظيمة لـ 7 أشهر".. تنبؤات نوستراداموس المخيفة تعود للواجهة

مفاجأة وثائق إبستين.. اتهامات صادمة لبوش بالاغتصاب وطقوس شيطانية مرعبة !

إبستين خطط مع إسرائيليين وبريطانيين لابتزاز مسؤولين ليبيين والاستيلاء على مليارات الدولارات

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تُنهي عمل أطباء بلا حدود في غزة وتُلزمها بالمغادرة نهاية شباط

"بالريموت كنترول".. معبر رفح يعود للعمل تحت عين الرقيب "الإسرائيلي" وهكذا سيعمل ..

فتح معبر رفح تجريبيا لأول مرة ومصادقة على دخول "حكومة التكنوقراط" إلى قطاع غزة

استشهاد مواطن واصابة آخرين بقصف اسرائيلي وسط قطاع غزة

حركة "فتح" تنفي صلتها بغسان الدهيني وتؤكد أنه لا يمثلها