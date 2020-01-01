شعث يدعو لوقف فوري لإطلاق النار واستعادة الاستقرار بغزة

غزة / سما /

دعا رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار فورًا، ومنع وقوع المزيد من الأعمال المأساوية، والمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار داخل قطاع غزة.

وقال شعث: «ما نشهده في قطاع غزة من خسائر في الأرواح خلال الأيام الماضية مؤلم ومفجع»، مقدّمًا تعازيه لأسر الشهداء، ومتابعًا: «قلوبنا مع كل أسرة لا تزال تعيش في ظل الخوف وعدم اليقين».

وأضاف: «ندعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار فورًا. لقد دفع أهلنا في غزة ثمنًا باهظًا، وهم يستحقون حياةً كريمة يسودها الهدوء والأمان».

واستطرد: «ومع استعدادات اللجنة الوطنية لإدارة غزة لبدء عملها على أرض الواقع، فإنها تطلب منع وقوع المزيد من تلك الأعمال المأساوية، وحماية المدنيين، والمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار داخل قطاع غزة».

وشدد شعث على أن المسار المستقبلي يجب أن يقوم على الاحترام الكامل لحياة المدنيين والعمل على ترسيخ أسس السلام والاستقرار والازدهار في قطاع غزة.