أطفال يتم تمزيقهم.. مفاجأة وثائق إبستين.. اتهامات صادمة لبوش بالاغتصاب وطقوس شيطانية!

القدس المحتلة / سما /

ظهر اسم جورج بوش في الدفعة الجديدة من الوثائق المرتبطة بجيفري إبستين التي أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية، حيث وردت اتهامات صادمة للرئيس الأمريكي السابق.

ولم يظهر اسم بوش في سجلات إبستين الشخصية، بل في شكوى مقدمة من قبل إحدى ضحايا إستين، إلى مكتب محققي شرطة نيويورك، لاستغلال الأطفال.

وسلطت مقابلة مع الضحية المزعومة لإبستين الضوء على اتهامات مروعة تتضمن اسم جورج بوش. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك يشير إلى جورج إتش. دبليو. بوش، الذي كان أيضا رئيسا سابقا للولايات المتحدة. جدير بالذكر أنه لم يتم العثور على أي إجراء قانوني ناجم عن هذه الادعاءات.

وتشير مراسلات عبر البريد الإلكتروني تحتوي على رواية الضحية المزعومة لإبستين: "شكرا يا م، لم أكن أدرك أن بوش اغتصبه أيضا. حسنا".

وتم إرفاق المزيد من التفاصيل حول الضحية في نفس الوثيقة التي تشير إلى أنه "أثناء وجوده على هذه اليخت، شاهد ذكورا أمريكيين من أصل إفريقي يمارسون الجنس مع إناث شقراوات بيض، وجميعهن كن ينزفن أثناء الجماع".

ويضيف: "لقد كان ضحية لنوع من الطقوس الشيطانية، حيث تم قطع قدميه بسيف منحني ولكن لم يترك ندوبا. وعلى اليخت شاهد أطفالا يتم تمزيق أطرافهم وإزالة أحشائهم، وأفرادا يأكلون البراز من هذه الأحشاء".

وتضيف الوثيقة بشكل صادم: "وقد اغتصبه أيضا جورج بوش 1".

وتقول بقية الوثيقة: "كشف الضيف أنه تم مرافقته إلى مبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بواسطة مايكل مور، الذي هو مؤسس موقع "ترو بانديت"، والذي تصفه مصادر إلكترونية متعددة بأنه موقع إخباري مدفوع بنظريات المؤامرة يحاول تصوير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بصورة سيئة".

وتضمنت نفس الوثيقة ادعاءات بالاغتصاب من قبل إبستين وويليام جيه كلينتون. وأضافت أن دونالد ترامب وميلانيا، اللذين لم يكونا متزوجين في ذلك الوقت، كانا أيضا في رحلة اليخت في عام 2000. ومع ذلك، تشير وثيقة من السلطات إلى أن الضحية المزعومة "لم تقدم أي أدلة أو شهود داعمين أو مؤكدين يمكن الاتصال بهم".