وثائق صادمة تكشف: بلير وكلينتون على صلة بقضية إبستين وماكسويل

القدس المحتلة / سما /

تكشف وثائق جديدة من قضية جيفري إبستين المزيد من التفاصيل حول العلاقات المعقدة التي جمعت قادة العالم بالملياردير الراحل المدان بجرائم جنسية.

وتُظهر هذه الوثائق مراسلات تربط إبستين وشريكته جيليان ماكسويل برئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ، وتثير تساؤلات جوهرية حول مدى التقارب الذي استمر بين الأطراف حتى بعد الكشف عن الشكوك الأولية ضد إبستين وإدانته الأولى.

بحسب ما ذكرته صحيفة التلغراف، كشفت وثائق نُشرت مؤخراً أن إبستين تفاخر بعلاقته الوثيقة مع توني بلير، بعد سنوات من ادعاء بلير قطع جميع الاتصالات معه. وبينما أقرّ بلير بلقاء إبستين في مقر إقامته الرسمي، 10 داونينج ستريت، عام 2002، أصرّ على عدم وجود أي لقاءات أو اتصالات أخرى بينهما بعد ذلك.

تُظهر رسائل بريد إلكتروني من سبتمبر/أيلول 2010 أن إبستين استمر في تصوير علاقتهما على أنها وثيقة، حتى بعد قضائه عقوبة السجن بتهمة استدراج قاصر لممارسة الدعارة. في إحدى الرسائل، كتب إبستين إلى معارفه، فاليري بوست ، التي كانت تحضر عشاءً مع بلير ورجل الأعمال ريتشارد برانسون ، قائلاً: "توني يعرفني جيداً"، واقترح عليها أن تدعوه لتناول الشاي.

بالإضافة إلى ذلك، في أغسطس/آب 2009، وبعد أسابيع قليلة من إطلاق سراحه من السجن، أرسل إبستين بريدًا إلكترونيًا إلى وكيل أدبي يعرض فيه تمويل مشروع يضم بلير بعنوان "الموسيقى والدماغ". وعلى الرغم من مزاعم إبستين، لا يوجد دليل على وقوع هذا الحدث بالفعل أو على أن بلير حافظ على اتصاله بالملياردير بعد عام 2002. وقال ممثل بلير إن الاجتماع التاريخي لم يدم أكثر من 30 دقيقة وكان يدور حول السياسة فقط.

في الوقت نفسه، تكشف وثائق إضافية عن مراسلات مباشرة بين جيليان ماكسويل وعنوان بريد إلكتروني مرتبط بيل كلينتون. ووفقًا لتقارير في الولايات المتحدة، أرسلت ماكسويل رسالة إلى عنوان يحمل الأحرف الأولى "WJC"، أثنت فيها على المتلقي بطريقة صريحة وشخصية. في الرسالة، أشارت ماكسويل إلى منشورات صحفية من عام 2002 حول علاقة كلينتون بالشخصية الاجتماعية ليزا بلاسبرغ ، مصرحةً بأنها "مغرمة" به، وملمحةً إلى حجم عضوه الذكري.

نفى كلينتون لسنوات استخدامه للبريد الإلكتروني، وفي العديد من المراسلات يُشار إليه بصيغة الغائب، لكن مصادر مطلعة أكدت أن العنوان مرتبط به بالفعل. وتعزز هذه المراسلات مزاعم وجود علاقات وثيقة بين كلينتون وماكسويل وإبستين، في وقت كانت فيه شخصيات أخرى، مثل الأمير أندرو، جزءًا من الدائرة الاجتماعية المشتركة.

لا تزال هذه القضية تشغل النظام السياسي في واشنطن، حيث صوتت لجنة الرقابة بمجلس النواب مؤخراً على اعتبار بيل وهيلاري كلينتون "مخالفين للكونغرس" بعد رفضهما الاستجابة لأوامر الاستدعاء الصادرة لهما كجزء من التحقيق في القضية