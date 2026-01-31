  1. الرئيسية
الاحتلال يواصل خروقاته .. نسف منازل شرقي غزة ورفح وإطلاق نار وسط وجنوب القطاع

الأحد 01 فبراير 2026 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 114 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد 33 مواطنا وعشرات المصابين بمختلف مناطق قطاع غزة.

وحسب الدفاع المدني فقد ارتقى 16 شهيدًا في قصف طائرات الاحتلال لمركز شرطة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة وطفل برصاص قناص إسرائيلي في جباليا شمالي قطاع غزة وخمسة شهداء في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الأطبش قرب دوار حيدر وثلاثة شهداء في قصف الاحتلال منزلًا في حي النصر بمدينة غزة في حين ارتقى سبعة شهداء من عائلة أبو حدايد في قصف الاحتلال خيمة للنازحين في خان يونس.

وفجر اليوم نسف الاحتلال مباني سكنية في مناطق انتشاره شرقي مدينة خان يونس.

وأطلقت آليات الاحتلال النار في محور "موراغ" شمالي مدينة رفح بالتزامن مع نسف مبان سكنية في المدينة.

كما أطلق طيران الاحتلال المسير النار تجاه شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

