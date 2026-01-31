رام الله/سما/

أعلنت الهيئة العامة للبترول أسعار المحروقات والغاز لشهر شباط، في كافة محافظات الوطن.

وارتفعت أسعار المحروقات خلال الشهر المقبل قليلا، لتكون على النحو الآتي: بنزين 95 بـ6.71 شيقل للتر، وبنزين 98 بـ7.66 شيقل للتر، والسولار بـ5.69 شيقل للتر، والكاز بـ5.69 شيقل للتر.

كما جاءت أسعار الغاز كما يلي: أسطوانة 2.5 كلغم بـ15 شيقلا، وأسطوانة 5 كلغم بـ30 شيقلا، وأسطوانة 12 كلغم بـ70 شيقلا، وأسطوانة 48 كلغم بـ280 شيقلا، فيما جاء سعر لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات بـ3.06 شيقل، وسعر كلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات بـ5.37 شيقل.

وأشارت الهيئة إلى أن خدمة توصيل الاسطوانة إلى منزل المستهلك تبلغ 2 شيقل فقط، مؤكدة ضرورة التزام جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز بالأسعار، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ودعت المواطنين إلى التواصل مع حماية المستهلك على الرقم 129 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالأسعار.