الطقس: ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بقليل

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف مغبراً احيانا ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئاً في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الإثنين مغبراً وغائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيًا خاصة في المناطق الجبلية، الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الثلاثاء يكون الجو غائماً وبارداً الى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة وتتأثر البلاد بمنخفض جوي وتسقط بإذن الله زخات من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعاتها في بعض الهبات حوالي 60 كم/ ساعة والبحر مائج.

ويستمر تأثر البلاد يوم الأربعاء بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو باردًا إلى شديد وتسقط زخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وفي ساعات الظهيرة ينحسر المنخفض الجوي مع بقاء الفرصة مهيأة خلال اليوم لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون حركة الرياح شمالية غربية نشطة السرعة والبحر مائج.