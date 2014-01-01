  1. الرئيسية
الاحتلال يعتقل 13 شابا من بلدة عزون شرق قلقيلية

السبت 31 يناير 2026 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 13 شابا من بلدة عزون شرق قلقيلية



قلقيلية/ سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، 13 شابا من بلدة عزون شرق قلقيلية.

وذكر شهود عيان لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت كلا من: موسى اللبدة ونجله عماد، وأحمد حسين، وعصام رشيد رضوان، وحذيفة حسام رضوان، وسمير شبيطة، ومحمد فواز شبيطة، وياسين عماد شبيطة، ومهدي العابد، ومالك شبيطة، وزياد عماد علامة، وشادي رضوان، وأحمد بدوان.

كما أغلقت تلك القوات طريقا فرعيا للمدخل الغربي لبلدة عزون (طريق عزبة الطبيب – عزون) بالسواتر الترابية، ما أعاق تنقل المواطنين، في وقت تواصل فيه إغلاق المدخل الشمالي الرئيسي للبلدة بالبوابة الحديدية منذ أكثر من عامين.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة من مدخلها الشمالي، وانتشرت في أحياء المثلث، وخلة دربة، والمقبرة، قبل أن تنسحب بعد مداهمة استمرت نحو أربع ساعات.

