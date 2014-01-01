مقتل شاب بجريمة إطلاق نار بمنطقة وادي عارة

القدس المحتلة / سما/

قتل الشاب خالد جمال محاميد، في الثلاثينيات من عمره، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة زلفة بمنطقة وادي عارة.

وبمقتل الشاب محاميد، ارتفعت حصيلة القتلى في المجتمع العربي خلال شهر إلى 25 قتيلا.

وبحسب مصادر طبية، قدم طاقم "نجمة داود الحمراء" الإسعافات الأولية للضحية الذي كان يعاني من جروح بالغة ووصفت حالته بالحرجة، قبل نقله إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج، حيث أُعلن لاحقًا عن وفاته بعد فشل محاولات إنقاذه.

باشرت الشرطة الاسرائليية التحقيق في ملابسات الجريمة.

وكان عام 2025 قد سجّل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا.