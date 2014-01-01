صحيفة بوليتكو: 3 مصادر على معرفة بمحادثات ترامب ودول خليجية تؤكد أن ضربة إيران حتمية

سما / وكالات /

يتزايد القلق بين المسؤولين في عدة دول خليجية، من أن الرئيس دونالد ترامب قد يدفع الولايات المتحدة بلا هوادة نحو شن هجوم آخر على إيران، على الرغم من جهودهم المستمرة لنصحه بضبط النفس.

ونقلت صحيفة "بوليتكو" عن ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات بين الإدارة (الأمريكية) وحلفائها في الخليج، فإن البيت الأبيض لا يقدم سوى القليل من الضمانات بشأن الاستجابة لتلك النصائح. ويعتقد هؤلاء الأشخاص الثلاثة أن خطاب ترامب الصارم في العلن - ناهيك عن استمراره في تحويل الموارد العسكرية إلى الخليج - يضعه في موقف حرج لدرجة أن شن هجوم ما على إيران قد يكون أمرًا لا مفر منه.

وبعد العملية الأمريكية قبل أسابيع واعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، "ليس هناك شك في قدرات الجيش الأمريكي"، كما قال أحد المطلعين، وهو مسؤول خليجي رفيع.

وقال المسؤول الخليجي الكبير، إن الأصعب في التقييم هو ما إذا كان ترامب قد حدد هدفا واضحا لهجوم آخر على إيران، سواء لتغيير النظام في طهران أو ببساطة لإرسال رسالة، ناهيك عن التكتيكات. لقد وعد ترامب مرارا وتكرارا المحتجين في إيران بشكل غامض بأن "المساعدة في الطريق".

وقال الشخص الثاني المطلع، وهو دبلوماسي عربي رفيع كان على اتصال بالإدارة الأمريكية: "ما زال الأمر غير واضح بالنسبة لنا ما يريده الجانبان، حتى بعد الكثير من الحوار".

وتعمل 5 دول وهي المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عُمان وتركيا، معا لدرء اندلاع آخر أو حرب شاملة.

تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذا الأسبوع بشكل علني لرئيس إيران بأن الرياض لن تسمح باستخدام مجالها الجوي لأي هجوم على إيران. وقد جاء ذلك بعد بيان مماثل من الإمارات العربية المتحدة.

من خلال قنوات مختلفة، حث مسؤولون من تلك الدول قادة إيران على طاولة المفاوضات. لكنهم يعترفون سرا بأن صفقة للقضاء على برنامجها النووي، الذي تم تدميره بشدة في ضربة جوية أمريكية العام الماضي في نهاية حرب استمرت 12 يوما مع إسرائيل، تبدو غير مرجحة.

يوم الجمعة، أثناء حديثه مع المراسلين في المكتب البيضاوي، حيث حذر ترامب قادة إيران من استئناف برنامجها النووي وأي عنف يستخدم لقمع الاحتجاجات، لفت الانتباه مرة أخرى إلى حقيقة أن "أسطولا كبيرا" من السفن الحربية الأمريكية كان في طريقه إلى الخليج بتوجيهاته. وأشار إلى أن هذا الاستعراض للقوة هو "أكبر حتى مما كان في فنزويلا".

ويماثل هذا النشر البحري الجديد للقوات الذي أُرسل في الربيع قبل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على المنشآت النووية الإيرانية.

حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن وصلت حديثا إلى المنطقة، إلى جانب خمس مدمرات صواريخ موجهة وسفينتين قتاليتين ساحليتين أصغر يمكن استخدامهما لتتبع الصواريخ التي تطلقها إيران. بينما تمتلك الولايات المتحدة وحلفاؤها دفاعات جوية كبيرة في المنطقة، فقد عادت بعض الأنظمة التي تم إرسالها إلى هناك على عجل في الربيع، مثل بطارية باتريوت المتمركزة عادة في كوريا الجنوبية، إلى ديارها.

بينما أشار ترامب إلى قوة النيران للأسطول، أعرب عن أن تفضيله هو إيجاد حل دبلوماسي. وقال: "إذا أبرمنا صفقة، فهذا جيد. وإذا لم نبرم صفقة، فسنرى ما سيحدث"، مضيفًا أن إيران تريد إبرام صفقة.