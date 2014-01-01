  1. الرئيسية
إسرائيل قدمت لواشنطن معلومات عن برنامج إيران الصاروخي وتخشى هذا الأمر من ترامب..

السبت 31 يناير 2026 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل قدمت لواشنطن معلومات عن برنامج إيران الصاروخي وتخشى هذا الأمر من ترامب..



القدس المحتلة / سما/

 قدّمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة معلومات استخبارية تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وذلك خلال زيارة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية اللواء شلومي بيندر، إلى واشنطن بحسب إعلام عبري.

وقالت هيئة البث العبرية، الجمعة، إن بيندر، الذي زار واشنطن، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، “قدم معلومات استخباراتية بخصوص برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني”.
وعبّرت إسرائيل، من خلال بيندر للأمريكيين، عن قلقها من أن “أي اتفاق محتمل قد يتوصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع إيران قد يقتصر على البرنامج النووي فقط، دون أن يشمل منظومة الصواريخ الباليستية أو أنشطتها الإقليمية”، وفق الهيئة.
وبحسب الهيئة “لم تتخذ الولايات المتحدة بعد قرارًا بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران، فيما تقدّر إسرائيل أن الإدارة الأمريكية تفضّل استنفاد مسار المفاوضات قبل الإقدام على أي عمل عسكري”.
وتخشى إسرائيل من تكرار ما وصفته بـ”ثغرات” الاتفاق السابق مع إيران، الذي انسحب منه ترامب خلال ولايته الأولى، ولا سيما تجاهل ملفات تتجاوز البرنامج النووي، مثل برنامج الصواريخ، إضافة إلى مسألة تحديد سقف زمني للاتفاق.

وفي هذا السياق، نقلت هيئة البث، عن مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، “خشيتها من أن تنحصر مطالب واشنطن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي فقط، دون معالجة بقية القضايا”.
والخميس، ذكرت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن بيندر، أجرى زيارة غير معلنة إلى العاصمة الأمريكية، الثلاثاء والأربعاء، لبحث “قضايا حساسة” تتعلق بهجوم أمريكي محتمل على إيران.
وأضافت، أن بيندر، “عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، والبيت الأبيض، ووكالة الاستخبارات المركزية، قدّم خلالها معلومات استخباراتية محدثة حول أهداف محتملة داخل الأراضي الإيرانية”.

وفي وقت سابق الجمعة، كشف ترامب، أن إيران تريد حقا التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، معربا عن أمله في أن يتحقق ذلك.
وأشار ترامب، إلى أن بلاده ترسل حاليا عددا كبيرا من السفن، باتجاه إيران، لكنه عبر عن أمله في أن “التوصل إلى اتفاق”، قائلا “إذا توصلنا لاتفاق فسيكون ذلك جيدا، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق فسنرى ماذا سيحدث”.
وترى إيران أن الولايات المتحدة تسعى عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي وصولا لتغيير النظام فيها، وتتوعد برد “شامل وغير مسبوق” على أي هجوم يستهدفها، وإن كان “محدودا” وفق بعض التصريحات والتسريبات الأمريكية.
وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنت إسرائيل عدوانا على إيران بدعم أمريكي، استمر 12 يوما، وشمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة وعلماء، بينما استهدفت طهران مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيّرة.
كما هاجمت الولايات المتحدة في 22 يونيو، منشآت إيران النووية وادعت أنها “أنهتها”، فردت طهران بقصف قاعدة “العديد” الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

