الأمم المتحدة: 11 طفلاً لقوا حتفهم تجمّدا في غزة

سما / وكالات /

أفادت الأمم المتحدة، بأن 11 طفلاً في قطاع غزة لقوا حتفهم تجمّدا من شدة البرد منذ بداية فصل الشتاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في نيويورك.

وأشار فيه إلى أن "طفلاً آخر في غزة توفي، الأسبوع الجاري، نتيجة البرد، ليرتفع بذلك عدد الأطفال الذين قضوا تجمّدا منذ بداية الشتاء إلى 11 طفلا".

وأوضح المتحدث الأممي أنه منذ تشرين الأول / أكتوبر الماضي، قامت الأمم المتحدة وشركاؤها بتوزيع عشرات الآلاف من الخيام وتوفير مأوى لأكثر من نصف مليون شخص، غير أن هذه الخيام توفّر حماية محدودة، لا سيما خلال فصل الشتاء.

وبيّن أن الأمم المتحدة تواصل الدعوة إلى إيجاد حلول إيواء أكثر متانة للحد من اعتماد الناس على الخيام في القطاع، مؤكدًا ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية والمواد التجارية دون قيود، بل وتوسيعها أيضا.