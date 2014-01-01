  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأمم المتحدة: 11 طفلاً لقوا حتفهم تجمّدا في غزة

السبت 31 يناير 2026 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: 11 طفلاً لقوا حتفهم تجمّدا في غزة



سما / وكالات /

أفادت الأمم المتحدة، بأن 11 طفلاً في قطاع غزة لقوا حتفهم تجمّدا من شدة البرد منذ بداية فصل الشتاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في نيويورك.

وأشار فيه إلى أن "طفلاً آخر في غزة توفي، الأسبوع الجاري، نتيجة البرد، ليرتفع بذلك عدد الأطفال الذين قضوا تجمّدا منذ بداية الشتاء إلى 11 طفلا".

وأوضح المتحدث الأممي أنه منذ تشرين الأول / أكتوبر الماضي، قامت الأمم المتحدة وشركاؤها بتوزيع عشرات الآلاف من الخيام وتوفير مأوى لأكثر من نصف مليون شخص، غير أن هذه الخيام توفّر حماية محدودة، لا سيما خلال فصل الشتاء.

وبيّن أن الأمم المتحدة تواصل الدعوة إلى إيجاد حلول إيواء أكثر متانة للحد من اعتماد الناس على الخيام في القطاع، مؤكدًا ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية والمواد التجارية دون قيود، بل وتوسيعها أيضا.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن المعضلات الأمنية الـ4 التي تُعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة..

استهداف خامنئي ..إسرائيل بحالة تأهبٍ قصوى والعدوان الأمريكيّ ضدّ إيران بات وشيكًا..

ترامب يبحث شن عملية كوماندوز سرية "خطرة" ضد إيران و"نيويورك تايمز" تشير إلى الهدف

استطلاع : القائمة العربية ستحصل على 13 مقعدا في الانتخابات القادمة ..

محلل يحدد السيناريوهات التي قد يبدأ فيها الذهب بالانخفاض

رئيس الشاباك يواجه ضغوطا بعد شبهات تورط أخيه في تهريب بضائع إلى غزة

مسؤول امني اسرائيلي : السنوار لم يسعَ لصفقة حقيقية بل لإطالة المفاوضات وتمزيق مجتمعنا

الأخبار الرئيسية

صحيفة بوليتكو: 3 مصادر على معرفة بمحادثات ترامب ودول خليجية تؤكد أن ضربة إيران حتمية

الاعلام العبري : ترامب يجهز لإعلان قوة دولية في غزة ونزع سلاح حماس خلال 100 يوم

1881ccf7-fa4d-4cab-a804-3315194676bc

12 شهيدًا ومصابون في عدوان إسرائيلي مكثف بقطاع غزة

الاعلام العبري ..نتنياهو فشل بنزع سلاح “جبل جوهر” في الخليل فكيف سينزع السلاح من حي “الشيخ رضوان” بغزة

شعث يعلن رسميًا فتح معبر رفح البري الاثنين المقبل وفي كلا الاتجاهين.. يوم الأحد سيكون تجريبيًا