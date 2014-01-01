الاعلام العبري : ترامب يجهز لإعلان قوة دولية في غزة ونزع سلاح حماس خلال 100 يوم

  1. الرئيسية
السبت 31 يناير 2026 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

 كشفت قناة كان الإسرائيلية اليوم أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتمة بالإعلان الأسبوع المقبل عن إنشاء قوة الاستقرار الدولية في غزة، بالإضافة إلى عدد من الدول التي وافقت على إرسال جنود إليها.

وقال مصدر مطلع للقناة إن إيطاليا وكوسوفو وألبانيا وكازاخستان ستشارك، من بين دول أخرى، في قوة تحقيق الاستقرار.

سيقود القوة لواء من الجيش الأمريكي يُدعى جيفري جيفرز. وقد اكتملت في الأسابيع الأخيرة عملية إعداد خطة تدريب قوة تحقيق الاستقرار، والتي من المتوقع، وفقًا لمصدر أجنبي مطلع على الأمر، أن تُجرى في الأردن.

تتوقع إسرائيل أنه خلال المئة يوم القادمة، والتي من المفترض أن يتم خلالها تسريع عمليات المساعدات وإعادة الإعمار وفقًا لإدارة ترامب، ستبدأ أيضًا عملية نزع سلاح حماس.

وبحسب القناة فان الجيش الإسرائيلي وضع قائمة بترسانة أسلحة حماس الثقيلة التي يعتقد أنه ينبغي تسليمها كجزء من عملية نزع السلاح . إضافة إلى ذلك، تعمل المؤسسة العسكرية في اسرائيل حاليا على صياغة قرارات بشأن نقاط تجميع الأسلحة على طول الخط الأصفر التي ترغب في تشغيلها في المستقبل القريب، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار وتشكيل قوة الاستقرار الدولية.

