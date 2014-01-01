الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة

رام الله / سما/

أفادت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائما جزئيا الى صاف، مغبراً احيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو دافئاً نسبياً في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو مغبراً وغائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائماً وبارداً الى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بمنخفض جوي وزخات من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعاتها في بعض الهبات حوالي 60 كم/ ساعة والبحر مائج.