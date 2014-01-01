12 شهيدًا ومصابون في عدوان إسرائيلي مكثف بقطاع غزة

غزة /سما/

ارتقى في قطاع غزة، فجر السبت، 12 شهيدًا بينهم عائلة كاملة، وأصيب آخرون في استهدافات جوية إسرائيلية تركزت في خانيونس جنوبي القطاع، وفي مدينة غزة.

في خانيونس، قصفت طائرات الاحتلال المسيّرة خيمة تعود لعائلة أبو حدايد في منطقة أصداء، حيث ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون.

وعرف من الشهداء: حازم ربحي حماد أبو حدايد، شام حازم رباح أبو حدايد، محمد رباح حماد أبو حدايد.

وأسفر الاستهداف أيضًا عن اشتعال النيران في 6 خيام مجاورة.

وفي مدينة غزة، ارتقى 4 شهداء بينهم طفلتان وسيدة وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية قرب مفترق العباس غربي المدينة.

كما سجلت 5 إصابات في غارة استهدفت شقة سكنية بمحيط موقف جباليا بحي الدرج وسط مدينة غزة، فيما شنت الطائرات المروحية غارة ثالثة على هدف بمحيط شارع الجلاء في مدينة غزة.

واستهدف الطيران الحربي بصاروخين المناطق داخل "الخط الأصفر" شرق مخيمي البريج والمغازي.

ووصل الشهداء والمصابون إلى مجمع ناصر الطبي والمستشفى الكويتي، فيما سبق هذه الاستهدافات تحليق مكثف وعلى مستويات منخفضة لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر العام المنصرم.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكب الجيش مئات الخروقات ما أسفر عن استشهاد 492 فلسطينيا وإصابة 1356 آخرين منذ 11 أكتوبر الماضي.