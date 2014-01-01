الرجوب يدعو لإطلاق حوار وطني فلسطيني شامل برعاية مصرية

القاهرة/ سما/

دعا جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل برعاية مصرية، يبدأ بحوار ثنائي بين حركتي فتح وحماس، بهدف توحيد الرؤية السياسية الفلسطينية.

وأوضح الرجوب خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد أن الهوية الوطنية الفلسطينية يجب أن تسود في كل الأراضي الفلسطينية من رفح إلى جنين، معتبرًا إياها الإطار السياسي الموحد.

وأشار إلى أن الحوار المطلوب يمر بثلاث مراحل: تبدأ بتفاهمات بين فتح وحماس، ثم حوار وطني شامل يشارك فيه الفصائل والقوى المجتمعية، وصولًا إلى التوصل إلى اتفاق يحدد شكل الحل السياسي، وآلية مواجهة الاحتلال، وبناء الدولة، وتنظيم السلاح.

وأكد الرجوب أن حركة فتح ترى في المقاومة الشعبية الشاملة الوسيلة الأكثر فاعلية في المرحلة الحالية، مشددًا على أن الدولة الفلسطينية المنشودة يجب أن تقوم على سلطة واحدة، وسلاح شرعي واحد، وقانون واحد، مع ضمان التعددية السياسية وحرية التعبير.