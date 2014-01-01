  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرجوب يدعو لإطلاق حوار وطني فلسطيني شامل برعاية مصرية

الجمعة 30 يناير 2026 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يدعو لإطلاق حوار وطني فلسطيني شامل برعاية مصرية



القاهرة/ سما/

دعا جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل برعاية مصرية، يبدأ بحوار ثنائي بين حركتي فتح وحماس، بهدف توحيد الرؤية السياسية الفلسطينية.

وأوضح الرجوب خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد أن الهوية الوطنية الفلسطينية يجب أن تسود في كل الأراضي الفلسطينية من رفح إلى جنين، معتبرًا إياها الإطار السياسي الموحد.

وأشار إلى أن الحوار المطلوب يمر بثلاث مراحل: تبدأ بتفاهمات بين فتح وحماس، ثم حوار وطني شامل يشارك فيه الفصائل والقوى المجتمعية، وصولًا إلى التوصل إلى اتفاق يحدد شكل الحل السياسي، وآلية مواجهة الاحتلال، وبناء الدولة، وتنظيم السلاح.

وأكد الرجوب أن حركة فتح ترى في المقاومة الشعبية الشاملة الوسيلة الأكثر فاعلية في المرحلة الحالية، مشددًا على أن الدولة الفلسطينية المنشودة يجب أن تقوم على سلطة واحدة، وسلاح شرعي واحد، وقانون واحد، مع ضمان التعددية السياسية وحرية التعبير.

الأكثر قراءة اليوم

المتحدث باسم الجيش الإيراني يعلن عن الدول التي سيشملها نطاق الحرب في الشرق الأوسط

لجنة إدارة غزة : قيود اسرائيلية تؤجل اعادة فتح معبر رفح مجدداً

الكشف عن المعضلات الأمنية الـ4 التي تُعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة..

استهداف خامنئي ..إسرائيل بحالة تأهبٍ قصوى والعدوان الأمريكيّ ضدّ إيران بات وشيكًا..

ترامب يشكر حماس ويعلن أنها ستتخلى عن سلاحها..

واشنطن تجمع مسؤولين من إسرائيل والسعودية في مشاورات حول ضرب ايران

مدرب مانشستر سيتي غوارديولا مرتديا الكوفية: نحن مع فلسطين واسرائيل تقتل اطفالنا

الأخبار الرئيسية

شعث يعلن رسميًا فتح معبر رفح البري الاثنين المقبل وفي كلا الاتجاهين.. يوم الأحد سيكون تجريبيًا

رئيس الشاباك يواجه ضغوطا بعد شبهات تورط أخيه في تهريب بضائع إلى غزة

مسؤول امني اسرائيلي : السنوار لم يسعَ لصفقة حقيقية بل لإطالة المفاوضات وتمزيق مجتمعنا

استهداف خامنئي ..إسرائيل بحالة تأهبٍ قصوى والعدوان الأمريكيّ ضدّ إيران بات وشيكًا..

الكشف عن المعضلات الأمنية الـ4 التي تُعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة..