إسرائيل تشن سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان وسقوط مسيّرة إسرائيلية في مرجعيون

سما / وكالات /

شنت طائرات حربية إسرائيلية، مساء الجمعة، سلسلة غارات استهدفت مناطق جنوبي لبنان، في أحدث خروقات لوقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات عنيفة استهدفت الوادي بين بلدتي زفتا والنميرية، إضافة إلى الأودية الواقعة بين بلدات عزة وكفروة جنوبي البلاد.

وأضافت الوكالة أن غارات أخرى استهدفت الوادي بين منطقتي المصيلح وتفاحتا والنجارية.

كما أشارت إلى تسجيل غارات تستهدف قرى قضاء الزهراني، تُسمع أصداؤها في مدينة صيدا.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، في تدوينة على حسابه بمنصة شركة “إكس” الأمريكية، إنه يهاجم أهدافا في جنوبي لبنان، مدعيا أنها “بنى تحتية تابعة لحزب الله”.

ولم يصدر تعليق فوري من “حزب الله” بشأن بيان الجيش الإسرائيلي.

واستشهد شخص، الجمعة، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة عند أطراف بلدة صديقين في قضاء صور، جنوبي لبنان

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة بصاروخ، على أطراف بلدة “صديقين” في قضاء صور، ما أدى لسقوط قتيل.

يأتي ذلك في إطار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع “حزب الله” منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بزعم استهداف “بُنى إرهابية” تابعة للحزب.

وتشير المصادر الرسمية اللبنانية إلى أن معظم الضحايا من المدنيين.

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، الجمعة، بسقوط مسيّرة إسرائيلية في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوبي البلاد، في ظل تحليق مكثف ومنخفض لطائرات مسيّرة إسرائيلية فوق عدة مناطق لبنانية.

وقالت إن “طائرة مسيّرة معادية سقطت في بلدة رب ثلاثين بمرجعيون”، دون تفاصيل إضافية حول أسباب سقوطها أو الأضرار الناجمة عنها.

وفي جنوبي البلاد أيضا، ذكرت الوكالة أن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بين بلدتي مركبا والعديسة في النبطية، فيما شهدت أجواء منطقة الزهراني ومحيطها في صيدا تحليقا لطائرة مسيّرة على علو منخفض.

وأضافت الوكالة أن “مسيرة معادية ألقت قنبلتين صوتيتين على منطقة الشاليهات عند أطراف بلدة الخيام قضاء مرجعيون بالنبطية، قبل أن تعود وتلقي قنبلة صوتية أخرى في محيط المنطقة نفسها لاحقا”.

كما سجل تحليق منخفض لمسيّرات إسرائيلية في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، إلى جانب إلقاء قنبلة صوتية على أطراف بلدة عيتا الشعب، قضاء بنت جبيل في النبطية.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع “حزب الله” منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بزعم استهداف “بنى إرهابية” تابعة للحزب، بينما تكشف المصادر الرسمية اللبنانية أن جل القتلى من المدنيين.

ومرارا، دعا مسؤولون لبنانيون إلى وقف الخروقات الإسرائيلية، وطالبوا بإلزام تل أبيب بتنفيذ بنود الاتفاق، بينما أكد “حزب الله” في أكثر من مناسبة الالتزام بالتهدئة، داعيا إلى الانسحاب من المناطق التي احتلتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوان شنته على لبنان، بدأته في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

وتواصل إسرائيل احتلال 5 تلال لبنانية استولت عليها في الحرب الأخيرة، ما يضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.