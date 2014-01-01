استطلاع : القائمة العربية ستحصل على 13 مقعدا في الانتخابات القادمة ..

القدس المحتلة / سما/

حصلت القائمة العربية المشتركة الجديدة-القديمة على 13 مقعدًا، في حال خاضت انتخابات تجرى اليوم في اسرائيل.

ونتيجةً لذلك، انخفض عدد مقاعد كتلة المعارضة من 61 إلى 57 مقعدًا فقط. وتراجع حزب يش عتيد بمقعدين، كما تراجع كل من نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت بمقعد واحد.

وحصل حزب الليكود على 27 مقعداً، بينيت 22 مقعداً، القائمة المشتركة 13 مقعداً، ياشار! مع آيزنكوت 10 مقاعد، الديمقراطيون 9 مقاعد، يسرائيل بيتينو 9 مقاعد، عوتسما يهوديت 8 مقاعد، شاس 8 مقاعد، يش عتيد 7 مقاعد، يهودية التوراة الموحدة 7 مقاعد. أما أحزاب أزرق أبيض (2.7%)، والمتشددون (1.8%)، والصهيونية الدينية (1.8%) فلم تتجاوز نسبة الحسم الانتخابية.

حصل ائتلاف نتنياهو على 50 مقعدًا (49 في الاستطلاع السابق )، بينما حصل تحالف المعارضة - بينيت - آيزنكوت - على 57 مقعدًا (61)، والقائمة المشتركة على 13 مقعدًا.

كما أظهر استطلاع "معاريف" أن تحالفًا ثلاثيًا بين بينيت وآيزنكوت ويش عتيد، برئاسة بينيت، سيحصد 37 مقعدًا، أي أقل بمقعد واحد مما سيحصل عليه في حال إجراء انتخابات منفصلة.

في المقابل، يُعزز هذا التحالف حزب الليكود، الذي يرتفع بمقعد واحد ليصل إلى 28 مقعدًا، والنتيجة النهائية هي انخفاض كتلة المعارضة (بدون مقاعد القائمة المشتركة الـ 13) بمقعدين لتصل إلى 55 مقعدًا، مقارنةً بالائتلاف الذي يكسب مقعدين ليصل إلى 52 مقعدًا.

استطلاع القناة 12 الإسرائيلية

يعتقد 17% من الإسرائيليين أن حماس، ستنزع سلاحها ، فيما رأت أغلبية إسرائيلية كبيرة، وصلت إلى 73% أن الحركة لن تتخلّى عن سلاحها، فيما أجاب 10% بـ"لا أعلم".

وعَدّ 54% من الإسرائيليين أن إسرائيل "لم تنتصر" في الحرب على غزة، بينما يعتقد 29% أن النصر كان من نصيبها، فيما أجاب 17% بـ"لا أعلم"

وفي ما يتعلّق بـ"الأنسب" لتولّي منصب رئيس الحكومة، أظهر الاستطلاع أن نتنياهو لا يزال متقدمًا على منافسيه المحتملين، فبالمقارنة بينه وبين بينيت، يرى 42% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو أكثر ملاءمة، بينما قال 33% إن بينيت هو الأنسب لتولّي المنصب.