ترامب يبحث شن عملية كوماندوز سرية "خطرة" ضد إيران و"نيويورك تايمز" تشير إلى الهدف

الجمعة 30 يناير 2026 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يبحث شن عملية كوماندوز سرية "خطرة" ضد إيران و"نيويورك تايمز" تشير إلى الهدف



القدس المحتلة / سما/

أفادت "نيويورك تايمز" بأن الرئيس دونالد ترامب يجري مشاورات حول خيارات عسكرية إضافية ضد إيران، بينها مهمة سرية للكوماندوز لضرب البرنامج النووي الإيراني.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي "أضعفت البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير"، لكنها لم تقضِ عليه بالكامل، إذ يُرجَّح أن كميات من اليورانيوم المخصب لا تزال موجودة تحت الأنقاض.

وبحسب الصحيفة، فإن الخيارات قيد الدراسة تشمل تنفيذ عملية كوماندوز دقيقة تستهدف أجزاء من البنية النووية الإيرانية نجت من الضربات السابقة، في خطوة تُعد من بين أكثر السيناريوهات خطورة التي تُناقَش حالياً. وأضافت أن هذه الخطط تشبه تلك التي جرى تداولها قبل أسابيع، وسط احتجاجات داخلية واسعة ضد النظام الإيراني.

كما كشفت المصادر أن إسرائيل تمارس ضغوطاً على واشنطن للانضمام إليها في استهداف برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. وخلال الأيام الأخيرة، عُرضت على الرئيس ترامب قائمة موسَّعة من الخيارات العسكرية المحتملة، تهدف إما إلى توسيع الأضرار التي تلحق بالمنشآت النووية والصاروخية الإيرانية، أو إلى تقويض نفوذ المرشد الأعلى الإيراني.

وأوضح المسؤولون أن ترامب لم يصدر بعد أي توجيهات بتنفيذ عمل عسكري، ولا يزال يدرس الخيارات التي قدَّمها له البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية). وأشار بعض المصادر إلى أن الرئيس يبقي الباب مفتوحا أمام الحل الدبلوماسي، وأن بعض التلويح بالخيار العسكري يهدف في جزء منه إلى الضغط على طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات.

