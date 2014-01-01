  1. الرئيسية
إصابة فتى برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت أمر

الجمعة 30 يناير 2026 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة فتى برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت أمر



الخليل/ سما/

 أُصيب فتى برصاص حي في قدمه، الليلو الماضية، وقد وصفت إصابته بالمتوسطة، إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي باتجاه عدد من الشبان والفتية أثناء اقتحامهم بلدة بيت أمر، وتحديدًا في منطقتي خلة أبو مارية وشارع البريد القديم، تزامنًا مع موعد صلاة العشاء.

وأفاد الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمد عياد عوض بأن جنود الاحتلال لاحقوا الفتى المصاب عقب إصابته، إلا أنه تمكن، بمساعدة عدد من الشبان، من الابتعاد عن المنطقة، قبل نقله إلى أحد مشافي مدينة الخليل لتلقي العلاج.

وأضاف، أن قوات الاحتلال تمركزت أمام مسجد بيت أمر الكبير، ومنعت المواطنين من الدخول لأداء صلاة العشاء، وأطلقت قنابل الصوت باتجاههم، في اعتداء متكرر على المصلين، حيث ليست هذه المرة الأولى التي يمنع فيها جنود الاحتلال المواطنين من الوصول إلى المسجد.

وقال عوض، أن هذه الممارسات تأتي في سياق التصعيد المتواصل بحق المواطنين في البلدة.

