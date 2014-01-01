الصحة الإسرائيلية تأمر بسحب منتج نيوتريلون من الأسواق

القدس المحتلة / سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة عن سحب منتج نيوتريلون، بسبب الاشتباه في وجود مواد سامة.

يعدّ إشعار سحب المنتج امتدادًا لإشعار أوليّ صدر في الرابع والعشرين من الشهر نفسه. فبعد إشعار من الشركة المصنّعة في أوروبا، دعت شركة تيفا إلى سحب منتجات نيوتريلون 900 غرام، ونورتالون إيه آر، ونيوتريلون إيه آر 400 غرام، وهي منتجات مُخصّصة للأطفال الذين يُعانون من التقيؤ المُفرط.

وأعلنت وزارة الصحة: "نطلب من الجمهور عدم استهلاك المنتجات المدرجة ضمن هذه المجموعات الإنتاجية".

وأضاف البيان أن "سم السيرولوسيد قد يُسبب، في حالات نادرة، القيء والغثيان وآلام البطن والتشنجات والإسهال والضعف، خاصةً عند الرضع. وفي حال وجود أي مخاوف بشأن الصحة، يجب استشارة الطبيب".