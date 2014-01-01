إسرائيل تعلن عن فتح معبر رفح الأحد المقبل

القدس المحتلة / سما/

أعلن مكتب ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية عن فتح معبر رفح بدءًا من يوم الأحد المقبل.

وبحسب البيان، سيتم فتح المعبر في كلا الاتجاهين لحركة محدودة للأشخاص فقط.

وسيسمح بخروج ودخول السكان عبر معبر رفح بتنسيق مع مصر، بعد موافقة أمنية مسبقة للسكان من قبل إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي تم تفعيلها في يناير 2025.

كما سيُسمح بعودة السكان من مصر إلى قطاع غزة بتنسيق مصري للسكان الذين خرجوا من غزة خلال فترة الحرب فقط، وفقط بعد موافقة أمنية مسبقة من قبل إسرائيل.

وقال البيان: الإضافة إلى التعرف والفحص الأولي في معبر رفح من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي، سيتم إجراء فحص وتعرف إضافي في نقطة ستشغلها أجهزة الأمن الإسرائيلية في المنطقة التي تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي.