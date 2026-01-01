  1. الرئيسية
الجمعة 30 يناير 2026 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: أتواصل مع القيادة الإيرانية



سما / وكالات /

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الجمعة بأنه كان على اتصال مع القيادة الإيرانية في الأيام الأخيرة.

وقال ترامب أنه يعتزم مواصلة هذا الاتصال لإقناع طهران بعدم تطوير أسلحة نووية وعدم استخدام قوة غير متناسبة ضد الاضطرابات.

وأجاب الرئيس الأمريكي على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان قد أجرى اتصالات مع القيادة في طهران في الأيام الأخيرة، وما إذا كان ينوي مواصلة هذه الجهود الدبلوماسية، قائلا: "نعم، لقد أجريت هذه الاتصالات، وأعتزم الاستمرار فيها". وأضاف ترامب، في إشارة إلى مضمون اتصالاته مع السلطات الإيرانية: "لقد أخبرتهم بأمرين: أولا، لا أسلحة نووية، وثانيا، توقفوا عن قتل المتظاهرين".

وقال في إشارة إلى الاحتجاجات في إيران: "إنهم يقتلونهم بالآلاف".

وأضاف الزعيم الأمريكي: "هناك الكثير من السفن الكبيرة والقوية التابعة للبحرية الأمريكية متجهة نحو إيران. سيكون من الرائع لو لم نضطر إلى استخدامها".

