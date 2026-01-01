الذهب ينخفض لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980

رام الله / سما/

انخفض الذهب بأكثر من 4%، اليوم الجمعة، بسبب ما تردّد حول احتمال تولّي شخص يميل إلى التشديد النقدي رئاسة الفدرالي الأميركي، لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتحقيق أقوى مكاسبه الشهرية منذ عام 1980، مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط توتر جيوسياسي واقتصادي مستمر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 3.3% إلى 5216.21 دولار للأونصة، بعد تراجعه 5% في وقت سابق. وسجّل الذهب مستوى لم يبلغه من قبل عند 5594.82 دولار للأونصة في الجلسة الماضية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).

وتجاوزت مكاسب الذهب 20% حتى الآن هذا الشهر، محققا زيادة للشهر السادس على التوالي، في أكبر ارتفاع شهري منذ كانون الثاني 1980.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 2.7% إلى 5176.40 دولار للأونصة اليوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هوى سعر الفضة في المعاملات الفورية 5.7% إلى 109.55 دولار للأونصة، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 121.64 دولار للأونصة في الجلسة الماضية، بينما كسب المعدن 56% حتى الآن هذا الشهر، في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري له على الإطلاق.

وخسر البلاتين 5.3% ووصل إلى 2489.31 دولار للأونصة بعد بلوغه أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار يوم الاثنين، في حين ارتفع البلاديوم 5.8% إلى 1890.25 دولار للأونصة.