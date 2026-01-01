ترامب يطلع على "الخطة الكبرى" لهجوم واسع على إيران

سما / وكالات /

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على خطط لشن هجوم محتمل على إيران، يجري تطويرها بالتزامن بين البيت الأبيض والبنتاغون.

وتأتي هذه الإحاطات بعد فشل جهود الوساطة التي بذلتها دول المنطقة حتى الآن في جمع الأطراف على طاولة المفاوضات.

ومن بين الخيارات المطروحة ما يُسمى بـ"الخطة الكبرى"، والتي بموجبها ستشن واشنطن هجوماً واسع النطاق على مواقع النظام والحرس الثوري.

وتشمل الخيارات الأقل تعقيداً استهداف مواقع رمزية للنظام، مما يتيح المجال لتصعيد القصف إذا لم توقف إيران أنشطتها النووية، أو شن هجمات إلكترونية على البنوك الإيرانية، أو فرض عقوبات أشد.