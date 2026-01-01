  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يطلع على "الخطة الكبرى" لهجوم واسع على إيران

الجمعة 30 يناير 2026 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يطلع على "الخطة الكبرى" لهجوم واسع على إيران



سما / وكالات /

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على خطط لشن هجوم محتمل على إيران، يجري تطويرها بالتزامن بين البيت الأبيض والبنتاغون.

وتأتي هذه الإحاطات بعد فشل جهود الوساطة التي بذلتها دول المنطقة حتى الآن في جمع الأطراف على طاولة المفاوضات.

ومن بين الخيارات المطروحة ما يُسمى بـ"الخطة الكبرى"، والتي بموجبها ستشن واشنطن هجوماً واسع النطاق على مواقع النظام والحرس الثوري.

وتشمل الخيارات الأقل تعقيداً استهداف مواقع رمزية للنظام، مما يتيح المجال لتصعيد القصف إذا لم توقف إيران أنشطتها النووية، أو شن هجمات إلكترونية على البنوك الإيرانية، أو فرض عقوبات أشد.

الأكثر قراءة اليوم

الدبلوماسيّ البريطانيّ أليستر كروك يُفجِّر مفاجأةً مُدويّةً: إيران قادرةٌ على محو إسرائيل العاجزة عن الصمود

أسير إسرائيلي سابق في غزة: هربت مع مقاتلي “حماس” للنجاة وأعطوني سلاحًا

يديعوت : الجيش الإسرائيلي يوصي بوقف إدخال المساعدات لغزة ما علاقة حماس ؟

مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف: هكذا أحبط نتنياهو 11 محاولة لاغتيال السنوار

واشنطن : نزع سلاح غزة “حتمي” وحماس لن يكون لها دور في الحكم بعد الآن وترامب بدأ بتنفيذ رؤيته في القطاع

ترامب يشكر حماس ويعلن أنها ستتخلى عن سلاحها..

هآرتس: إحصائيات صحة غزة لضحايا الحرب متحفظة جدا وعدد الذين قتلوا يفوق الـ 100 الف فلسطيني في القطاع

الأخبار الرئيسية

المتحدث باسم الجيش الإيراني يعلن عن الدول التي سيشملها نطاق الحرب في الشرق الأوسط

الاحتلال يزعم استهداف 8 مقاومين خرجوا من نفق في رفح جنوب قطاع غزة

شهداء وجرحى بالمغازي وسط قطاع غزة ونسف منازل برفح جنوب قطاع غزة

لجنة إدارة غزة : قيود اسرائيلية تؤجل اعادة فتح معبر رفح مجدداً

ترامب يشكر حماس ويعلن أنها ستتخلى عن سلاحها..