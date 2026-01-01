  1. الرئيسية
مدرب مانشتر سيتي غوارديولا مرتديا الكوفية: نحن مع فلسطين واسرائيل تقتل اطفالنا

الجمعة 30 يناير 2026 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب مانشتر سيتي غوارديولا مرتديا الكوفية: نحن مع فلسطين واسرائيل تقتل اطفالنا



سما / وكالات /

يواصل بيب غوارديولا، المدرب الحالي لمانشستر سيتي والمدرب السابق لبرشلونة، دعمه للشعب الفلسطيني.

لكن هذا الدعم بلغ ذروته أمس الخميس في خطاب ألقاه في حفل "من أجل فلسطين" في برشلونة، حيث تحدث عن "التخلي عن أطفال فلسطين في العالم" بينما كان يرتدي الكوفية.

"مساء الخير، السلام عليكم"، بدأ حديثه. "يا له من شرف أن أكون هنا. أعتقد أنني عندما أرى طفلاً في العامين الماضيين، من خلال الصور التي تُعرض على التلفاز، وهو يلتقط صورة لنفسه ويتساءل أين أمه، بينما هي مدفونة تحت الأنقاض وهو لا يزال يجهل ذلك، أفكر دائمًا: ما الذي يدور في أذهانهم؟ أعتقد أننا تركناهم وشأنهم وتخلينا عنهم. أعتقد دائمًا أنهم يقولون لنا: "أين أنتم؟ تعالوا وساعدونا". وحتى الآن لم نفعل ذلك."

"نحن مع المظلومين"، هكذا تابع المدرب العالمي الشهير، الذي يحظى بملايين المتابعين والمعجبين. "اليوم نقف مع فلسطين، بل مع جميع المستضعفين... هذا بيانٌ لفلسطين وللإنسانية جمعاء. وكما فعلوا في برشلونة عندما قصفونا عام ١٩٣٨، نقف اليوم، كما في لندن وباريس، أمام العالم ونعلن جهارا وقوفنا مع الأضعف."

ليست هذه المرة الأولى التي ينحاز فيها غوارديولا إلى جانب الفلسطينيين. فقد صرّح قبل نحو شهرين: "لا أستطيع أن أتخيّل شخصًا واحدًا يدافع عن المجزرة في غزة. كان من الممكن أن يكون أطفالنا هناك ويُقتلوا لمجرد ولادتهم هناك. لا أثق بالقادة، فهم سيفعلون أي شيء للبقاء في السلطة".

وفي العام الماضي، ألقى خطاباً آخر قال فيه إن إسرائيل تهاجم اطفالنا.

