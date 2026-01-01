  1. الرئيسية
غوتيريش يؤكد ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار بغزة ووقف عنف المستوطنين

الجمعة 30 يناير 2026 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش يؤكد ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار بغزة ووقف عنف المستوطنين



سما / وكالات /

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضرورة تطبيق قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف غوتيريش خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن وقف إطلاق النار في غزة يُوصف بأنه "تقليل لإطلاق النار" بدون وقفه.

وشدد على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما يعني الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتمهيد الطريق أمام تطبيق حل الدولتين.

وقال الأمين العام إن المسؤولية الأساسية عن السلم والأمن الدوليين تقع على عاتق مجلس الأمن، وهو الجهة الوحيدة التي يمكنها اعتماد قرارات مُلزمة للجميع، والتخويل باستخدام القوة وفق القانون الدولي.

كما أكد معارضته القوية لكل الإجراءات التي تمارسها قوات الاحتلال لتقويض حل الدولتين، وتحديدا في الضفة الغربية، عبر بناء المستوطنات وهدم المنازل، وتهجير المواطنين، وتصاعد عنف المستوطنين.

وشدد غوتيريش على ضرورة وقف هذه الممارسات، وتوفير الظروف لتكون غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، دولة فلسطين المستقبلية.

