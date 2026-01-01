  1. الرئيسية
اردوغان يقدم مقترحا لعقد لقاء بين ترامب والرئيس الإيراني

الجمعة 30 يناير 2026 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اردوغان يقدم مقترحا لعقد لقاء بين ترامب والرئيس الإيراني



سما / وكالات /

 كشفت صحيفة «حرييت» التركية عن اقتراح قدّمه الرئيس، رجب طيب إردوغان، إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لعقد اجتماع ثلاثي عبر تقنية الاتصال المرئي، يشارك فيه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في محاولة للتوسط وخفض التصعيد بين الطرفين.

وذكرت الصحيفة أن الملف الإيراني «شكّل المحور الرئيسي» لاتصال هاتفي أجراه إردوغان، الثلاثاء، مع ترامب، حيث جدّد الرئيس التركي تأكيد وجهة نظر أنقرة، واقترح معالجة التوتر عبر القنوات الدبلوماسية.

ووفق الصحيفة، كان ردّ ترامب «إيجابياً» على اقتراح إردوغان، مشيرة إلى أن الاتصال جاء بعد سلسلة تحركات دبلوماسية تركية، شملت اتصالاً بين إردوغان وبزشكيان، واتصالين هاتفيين متتاليين بين وزيري خارجية تركيا وإيران، ولقاءين مع المبعوث الأميركي، توم برّاك، في مقر وزارة الخارجية التركية، إضافة إلى محادثة هاتفية بين وزيري خارجية تركيا والولايات المتحدة.

عكست هذه الاتصالات، بحسب الصحيفة، جهود وساطة تركية متواصلة لإنهاء التوتر ومنع توجيه ضربة لإيران «من شأنها تهديد الاستقرار في المنطقة والعالم»، مشيرة إلى أن هذه التحركات جرت بهدوء، في وقت تصاعدت فيه التصريحات حول الاستعدادات الأميركية لضرب إيران.

وناقش مجلس الأمن القومي التركي، في اجتماع عُقد، أمس، برئاسة إردوغان، التطورات في إيران والتهديدات الأميركية بشن هجوم عليها. وأكد المجلس، في بيان، أهمية استقرار وسلام «الجارة إيران» بالنسبة لإيران وتركيا وأمن المنطقة.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، من جهتها، أن أنقرة تواصل جهودها لإنهاء جميع الصراعات وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

