شهداء وجرحى بالمغازي وسط قطاع غزة ونسف منازل برفح جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة / سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 112 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد ستة مواطنين واصابات بمخيم المغازي وسط القطاع وخان يونس جنوبه.

وفجر اليوم استشهد اثنين من المواطنين الفلسطينيين بقصف تجمع للمواطنين بمخيم المغازي وسط القطاع.

وفي وقت سابق من مساء الخميس استشهد المواطن حسام ابو كريم واصيب عددمن المواطنين في قصف استهدف تجمع للمواطنين وسط المخيم.

وفي خان يونس استشهد محمد أسامة عمران ١٩ عام والشاب أحمد رمزي سعيد بربخ "32عامًا" برصاص الاحتلال شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال النار بشكل مكثف شمال غربي مدينة رفح وشرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة داخل مناطق انتشاره شمالي مدينة غزة.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت جثامين ١٥ شهيد فلسطيني بعد عثورها علي جثة آخر جندي لها في قطاع غزة.

وارتفع عدد الجثامين التي تسلمتها الصحة منذ صفقة التبادل إلى ٣٦٠ شهيد.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٤٩٢ اضافة إلى

١٣٥٦ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٧١٥ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧١٦٦٧ شهيد و ١٧١٣٤٣ مصاب.