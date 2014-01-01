لجنة إدارة غزة : قيود اسرائيلية تؤجل اعادة فتح معبر رفح مجدداً

وكالات / سما/

أكدت مصادر في اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، لـ"الشرق"، تأجيل إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر، إلى بداية الأسبوع المقبل، بسبب إجراءات أمنية إضافية فرضتها إسرائيل داخل المعبر.

وقال أحد المصادر، إن المفوض العام للمجلس التنفيذي لمجلس السلام، نيكولاي ميلادينوف، اجتمع، الأربعاء، مع لجنة إدارة غزة، بحضور رئيسها علي شعث، وأبلغهم بأن إسرائيل طلبت استكمال ترتيبات أمنية جديدة داخل المعبر، ما أدى إلى تأخير إعادة فتحه.

وعُقد الاجتماع في مقر اللجنة المؤقت في القاهرة. وكان من المقرر فتح المعبر، الأربعاء، وفق ما أبلغه المبعوث الأميركي لرئيس اللجنة.

أوضح المصدر أن إسرائيل أقامت حاجزاً إضافياً داخل المعبر، مزوداً بكاميرات مراقبة وأجهزة فحص بصمة، لتفتيش العائدين من مصر إلى قطاع غزة.

وحذّر المصدر ذاته، من أن سياسة التعطيل الإسرائيلية وفرض مزيد من القيود على حركة الأفراد والمساعدات من شأنها "الإضرار بعمل اللجنة وتنفيذ خطتها خلال أول 100 يوم".

وشدد على أن اللجنة طالبت إسرائيل بالالتزام بفتح المعبر لتمكينها من استلام مهامها الميدانية في غزة وبدء المرحلة الأولى من خطة الإغاثة والتعافي.