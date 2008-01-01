الدولار ينهار: العالم يسحب البساط من تحت أمريكا ويتجه إلى الذهب

رام الله/سما/

كشف المعلق المالي الأمريكي بيتر شيف، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، عن تحذير خطير يتعلق بمستقبل الدولار الأمريكي. مؤكدا أن العالم يسحب البساط من تحت الولايات المتحدة.

وقال شيف الذي تنبأ بأزمة الرهن العقاري الثانوي في عام 2008 إن الدولار يقترب من الانهيار، فيما يتجه العالم إلى الذهب كبديل، مع تسارع البنوك المركزية للتخلص من الدولار وشراء المعدن النفيس، محذّرًا من أزمة اقتصادية وشيكة قد تجعل أزمة 2008 تبدو كنزهة مدرسية.

وقال أيضا: "هذه ليست أزمة مالية عالمية، بل أزمة مالية أمريكية. بقية العالم ستستفيد في الواقع. الفقاعة تكمن في الدولار، والفقاعة تكمن في اقتصاد الولايات المتحدة".

وأوضح قائلاً: "باستثناء اليوان حاليا، يعد الدولار الأمريكي أضعف مقابل جميع العملات الرئيسية. في الواقع، هو عند أدنى مستوى له منذ أربع سنوات.

يقول البعض: "لا نريد دولارًا قويًا جدًا، لأن ذلك يعني ارتفاع أسعار منتجات الشركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة". إذن، أين يكمن الحل الوسط؟ إنه في الواقع أضعف مقابل اليوان أيضًا". و انخفض الدولار في الأيام الأخيرة مقابل الشيكل ، ويتداول حاليًا عند حوالي 3.09 شيكل.

أكد شيف قائلاً: "هذا بمثابة سحب للثقة من الاقتصاد الأمريكي، ومن قدرة الحكومة الأمريكية على إدارة شؤونها المالية.

وكانت الضربة القاضية هي مشروع القانون الضخم، لأنه قبل انتخاب ترامب، كان هناك أملٌ حقيقي في أن تتمكن الولايات المتحدة من ضبط الإنفاق وخفض الإنفاق الحكومي.

وكان إيلون ماسك قد ظهر بعملته الرقمية. ولكن لسوء الحظ، أُجبر على الرحيل لأن حتى الحزب الجمهوري لا يرغب في خفض الإنفاق الحكومي. لذا، فإن العجز يتفاقم الآن أكثر من ذي قبل. والآن، يُثير ترامب غضب العالم بفرض تعريفات جمركية لا تُؤثر فعلياً على العالم بأسره.

وقال أيضا: "الرسوم الجمركية مفروضة على الأمريكيين. يدفع الأمريكيون هذه الرسوم، لكنها تجعل السلع الأجنبية أغلى ثمناً بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين. ولهذا السبب لا تُمارس الشركات الأجنبية أعمالاً تجارية كبيرة في الولايات المتحدة. والآن، يهدد دونالد ترامب أيضاً بغزو غرينلاند."

يشار إلى أن أزمة الرهن العقاري الثانوي التي اندلعت في الولايات المتحدة عام 2008 نتجت عن إفراط البنوك في إقراض الأفراد الراغبين في شراء العقارات، ما أدى إلى تراكم حالات تعثر لا حصر لها، وصولاً إلى تراكم هائل للعقارات المهجورة، وانهيار اقتصادي كارثي كاد أن يُلحق الضرر بالسوق.