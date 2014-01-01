اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس ومستوطنون يقتحمون قبر يوسف

القدس المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين وإخضاع العشرات لتحقيقات ميدانية استمرت لساعات.

وفي نابلس، نفذت مجموعات من المستوطنين، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، اقتحامًا واسعًا لمقام “قبر يوسف”، حيث فرضت القوات طوقًا عسكريًا على الأحياء الشرقية للمدينة لساعات.

وأخلت قوات الاحتلال منازل وعمارات سكنية قريبة، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، مع اعتلاء أسطحها ونشر قناصة عليها، كما منعت الصحافيين والطواقم الطبية من التواجد في المنطقة.

وأفاد نادي الأسير باعتقال الشابين حذيفة السعيد وقيس الباشا من بلدة قباطية جنوب جنين، فيما اعتقل الشاب أحمد صائب عيسى بعد مداهمة منزله في بلدة كفر ثلث شرقي قلقيلية.

كما أصيب شاب فلسطيني بعد أن دهسته آلية عسكرية في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وامتدت الاقتحامات إلى مدن وبلدات عدة، من بينها بيت لحم، سلوان في القدس، بيتا جنوب نابلس، عتيل ودير الغصون شمال طولكرم، الخليل، الجلزون شمال رام الله، عزون وكفر ثلث شرقي قلقيلية، جنين، طوباس ودار صلاح شرقي بيت لحم، حيث داهمت القوات منازل واحتجزت شبانًا وأطلقت قنابل صوت وإنارة.

ومع ساعات الصباح، انسحبت قوات الاحتلال من المنطقة الشرقية في نابلس بعد انتهاء اقتحام المستوطنين لقبر يوسف، وسحبت آلياتها باتجاه الحواجز العسكرية، خاصة حاجز حوارة.

شارك أعضاء في كنيست الاحتلال وقادة المستوطنين، الليلة وحتى فجر اليوم، في اقتحام مقام قبر يوسف شرق مدينة نابلس، وذلك بحماية مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاحتلال سمح للمرة الأولى منذ 25 عاما بإقامة صلاة يهودية صباحية في مقام قبر يوسف، في خطوة قالت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إنها جاءت بعد "تقدير موقف أمني" دون تسجيل أحداث استثنائية.