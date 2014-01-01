هآرتس: إسرائيل تستعد لإنفاق المليارات لتنفيذ خطة على حدود مصر والأردن

القدس المحتلة / سما /

كشف تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عبر ملحقها الاقتصادي “ذا ماركر” عن مخطط إسرائيلي لتعزيز الوجود الاستيطاني على طول الحدود مع الأردن ومصر.

وأفاد التقرير بأن الحكومة الإسرائيلية تدفع بخطة طموحة بقيمة 5.5 مليار شيكل (نحو 1.5 مليار دولار) تهدف إلى رفع عدد السكان في المناطق الحدودية الشرقية والجنوبية من نحو 43 ألف نسمة حاليًّا إلى أكثر من 100 ألف مستوطن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة، التي تقودها مكاتب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الاستيطان، ستشمل إقامة عدة مستوطنات جديدة، بالإضافة إلى توطين بؤر استيطانية في مناطق شبه خالية من السكان على امتداد الحدود.ولفت التقرير إلى أن المشروع لا يقتصر على البناء السكني فحسب، بل يشمل أيضًا مشاريع بنية تحتية كبرى، من أبرزها:

إنشاء خط أنابيب مياه الصرف الصحي الشرقي.

تطوير مراكز طبية متقدمة.

تحويل منشأة حولوت إلى منطقة صناعية وتجارية لخلق فرص عمل وجذب السكان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار ما وصفته المصادر الحكومية بالمفهوم الأمني الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز السيطرة المدنية والعسكرية على الحدود الشرقية (مع الأردن) والجنوبية (مع مصر)، في مسعى لترسيخ الوجود السكاني الإسرائيلي على امتداد هذه المناطق الاستراتيجية.