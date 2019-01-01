الإحصاء: الرقم القياسي لأسعار المنتج تسجل ارتفاعا حادا

رام الله/سما/

قال جهاز الإحصاء المركزي، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 32.90% خلال العام 2025 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 199.93 خلال العام 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح "الإحصاء" في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع الحاد يعود إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ضمن الأنشطة الرئيسية الآتية: نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 59.25%، وأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 12.18%، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 4.18%، بينما انخفضت أسعار السلع ضمن نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بمقدار 0.80%، وسجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07% خلال العام 2025 مقارنة بالعام السابق.

كما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً ارتفاعاً حاداً نسبته 35.22%، كما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج ارتفاعاً نسبته 3.89% خلال العام 2025 مقارنة بالعام السابق.

ارتفاع في أسعار المنتج خلال شهر كانون أول

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً نسبته 0.91% خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة مع شهر تشرين ثاني 2025، حيث بلغ الرقم القياسي العام 183.18 خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة ﺒ 181.52 خلال شهر تشرين ثاني 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة خلال شهر كانون أول 2025

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 1.16%، حيث بلغ 115.43 خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة ﺒ 114.11 خلال شهر تشرين ثاني 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً خلال شهر كانون أول 2025

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.90%، حيث بلغ 190.44 خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة ﺒ 188.74 خلال شهر تشرين ثاني 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية خلال شهر كانون أول 2025

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، ارتفاعاً نسبته 2.74%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 19.42%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: العنب 7.27 شيكل/كغم، والجوافة 12.82 شيكل/كغم، والأفوكادو 3.18 شيكل/كغم.

وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 0.71%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: البندورة بيوت بلاستيكية 5.14 شيكل/كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 2.86 شيكل/كغم، والفلفل الأخضر الحلو 4.03 شيكل/كغم، والفول الأخضر البلدي 10.10 شيكل/كغم.

بينما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 15.86%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني انخفاضاً مقداره 4.40%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: ماعز بلدي حي 33.62 شيكل/كغم، دجاج لاحم حي كبير 9.73 شيكل/كغم، والبيض الطازج (حجم 2كغم) 13.39 شيكل/كرتونة.

ولفت "الإحصاء" إلى أنه بشكل عام تشهد مستويات الأسعار تقلباً حاداً بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات العدوان الإسرائيلي، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيراً على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية، هذه المعطيات لابد من أخذها بعين الاعتبار عند قراءة الرقم القياسي لأسعار المنتج والمتوسط السعري، ونظراً لخصوصية هذه المرحلة الاستثنائية، وعطفا على ذلك لا يمكن استخدام متوسط الأسعار في الأراضي الفلسطينية، نظراً للتباين الحاد في البيانات مناطقيا، وتأثرها بشكل كبير بتغيرات الأسعار في قطاع غزة.

كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر، التي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج، استقراراً خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة بالشهر السابق.

بينما سجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية، التي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج انخفاضاً مقداره 1.53%، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 30.86%، وصناعة منتجات المخابز بمقدار 1.12%، على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 3.83%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 3.08%.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، التي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج انخفاضاً مقداره 0.92% خلال شهر كانون أول 2025.

كما سجلت أسعار مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، التي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج، انخفاضاً مقداره 0.22% خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2025.