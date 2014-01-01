اعلام عبري: الهجرة ترتفع بنسبة 40% من إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أكّدت وسائل إعلام عبرية، أنّ الهجرة من إسرائيل ترتفع بنسبة 40%، إذ إنّ "إسرائيليين يغادرون ومهاجرون جدد لا يبقون".

ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن دائرة الإحصاء المركزية للاحتلال أنّ أكثر من 82 ألف إسرائيلي عُرّفوا كمهاجرين إلى الخارج في عام 2024.

وتكشف البيانات رابطاً مباشراً بين اندلاع الحرب وموجة الهجرة، حيث كان شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024 شهر الذروة (الحرب على غزة ولبنان)، إذ عُرّف 14,800 إسرائيلي كمهاجرين.

وأظهرت معطيات أولية من 2025 بحسب دائرة الإحصاء المركزية للاحتلال إلى استمرار اتجاه الهجرة لدى الإسرائيليين.

ووفق البيانات، فإنّ جزءاً من المغادرين هم مهاجرون جدد أتوا من دول الاتحاد السوفياتي السابق، وصلوا إلى "إسرائيل" بسبب الحرب في أوكرانيا.

لكن بالتوازي، تكشف معطيات دائرة الإحصاء المركزية للاحتلال أنّ 34,500 من المغادرين كانوا ممن ولدوا في المنطقة، بزيادة تقارب الثلث مقارنة بـ26 ألفاً في 2023.