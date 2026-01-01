الذهب يتجاوز 5500 دولارا للأونصة في قفزة تاريخية

رام الله/سما/

سجل الذهب قفزة تاريخية متجاوزا 5500 دولار للأونصة حيث صل في بعض التداولات الفورية إلى حوالي 5580–5595 دولارا في أعلى مستوى على الإطلاق.

واخترقت العقود الآجلة للذهب في بورصة نيويورك (كومكس) مستوى 5500 دولار للأونصة يوم 28 يناير، مسجلة مكاسب يومية تفوق 3 بالمئة في بعض الجلسات.

وصعد السعر الفوري للذهب إلى قمم بين نحو 5580 و5595 دولارا للأونصة، مع استمرار الزخم الصعودي على مدى تسعة أيام تداول متتالية تقريبا.

وتوقعت "غولدمان ساكس" و"دويتشه بنك" أن الذهب قد يصل إلى 6000 دولار بنهاية 2026، مع استمرار الضغوط النقدية والجيوسياسية، مع تحذيرات من تصحيح محتمل قصير الأجل بسبب الارتفاع السريع، لكن الاتجاه العام يبقى صاعدا.

وفي يوم الأربعاء الماضي، ارتفعت أسعار الذهب في البورصات بالنسبة للعقود الآجلة للذهب فوق مستوى 5300 دولار للأونصة.

وعلق خبير الأسواق المالية في شركة "بي كي إس مير للاستثمارات"، ألكسندر شيبيليف، على هذا الأداء الاستثنائي، مشيرا إلى أن استمرار التوترات الدولية المرتفعة، وفرض المزيد من العقوبات، وتعزيز اتجاه إزالة العولمة التجارية، قد تدفع سعر الذهب إلى بلوغ عشرة آلاف دولار خلال الثلاث إلى الأربع سنوات المقبلة.