أسعار الذهب تتجاوز 5500 دولار للأونصة

الخميس 29 يناير 2026 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الذهب تتجاوز 5500 دولار للأونصة



سما / وكالات /

قفز سعر الذهب في المعاملات الفورية، اليوم الخميس، إلى مستوى لم يبلغه من قبل، متجاوزًا 5500 دولار للأونصة، مواصلًا ارتفاعه الحاد مع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، كما سجلت الفضة أعلى مستوى لها إطلاقًا.

وارتفع سعر الذهب (2.9) في المئة إلى (5554.76) دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد بلوغه (5591.61) دولارًا في وقت سابق.

وكسرت الأسعار حاجز (5000) دولار للمرة الأولى يوم الاثنين، وارتفعت بأكثر من (500) دولار خلال أربع جلسات.

وفي المعادن الأخرى، زادت الفضة (1.5) في المئة إلى (118.36) دولارًا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها إطلاقًا عند (119.34) دولارًا في وقت سابق.

وارتفع البلاتين (0.1) في المئة إلى (2697.54) دولارًا للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند (2918.80) دولارًا.

وصعد البلاديوم (0.5) في المئة إلى (2091.15) دولارًا للأوقية.

