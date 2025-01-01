نيبينزيا: لم يعد لإسرائيل مبرر للتأخير في التزاماتها الإنسانية بغزة

القدس المحتلة / سما /

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن إسرائيل لم يعد أمامها أي مبرر للتأخير في الوفاء بالتزاماتها الإنسانية بغزة، مشددا على أن عودة جثة آخر أسير أنهت الذرائع.

وأضاف خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي أن "دينامية الوضع في الأيام الأخيرة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تمنح أساسا للتفاؤل الحذر والأمل في الانتقال النهائي من منطق المواجهة والعنف إلى الدبلوماسية وإحياء الاقتصاد".

وأعرب عن ترحيبه "بعودة جثة آخر رهينة، رون غويلي، إلى إسرائيل، الأمر الذي أصبح ممكنا بفضل تقديم الفلسطينيين معلومات عن مكان وجوده".

وحذر من أنه "لا ينبغي بأي حال من الأحوال نسيان الفلسطينيين الذين فقدوا أحباءهم أو فرقوا عن عائلاتهم"، كاشفا أنه "بالإضافة إلى أكثر من 70 ألف فلسطيني قتلوا جراء الضربات والجوع والبرد، تم استخراج 710 جثث من تحت أنقاض غزة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، ولا يزال الآلاف يرقدون هناك. اكتشاف كل واحدة منها له أهمية لا تقل للشعب الفلسطيني وقضية المصالحة".

وأشار نيبينزيا إلى "بداية المرحلة الثانية المنتظرة لخطة السلام للرئيس دونالد ترامب، والتي أعلن عنها الجانب الأمريكي في 14 يناير"، وقال إن "بدء عمل الهياكل الانتقالية في القطاع، وخاصة اللجنة الوطنية لإدارة غزة برئاسة مسؤول السلطة الفلسطينية المخضرم علي شعث، يضع الأساس لعملية إعادة إعمار القطاع".

وأكد أن "نجاح تنفيذ مبادئ السلام ممكن فقط مع احترام مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني دون قيد أو شرط، ومع التنسيق الوثيق بين الهياكل المؤقتة والسلطة الفلسطينية". وشدد على "عدم قبول أي خطط للنقل القسري لسكان غزة، مهما كانت المبررات الظاهرية"، معربا عن توقعه "في المستقبل المنظور استعادة الوحدة الإدارية والسياسية والاقتصادية لغزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في إطار دولة فلسطينية على حدود عام 1967".

وفيما يتعلق بالوجود الدولي، قال نيبينزيا: "ننتظر من الجانب الأمريكي مزيدا من التفاصيل حول آفاق نشر القوات الدولية للاستقرار في القطاع، بما في ذلك تكوين وعدد ومهمة هذه القوة"، وبناء على خبرة عمليات حفظ السلام، رأى أن "فعالية القوات الدولية للاستقرار ستعتمد بشكل مباشر على موافقة الأطراف وقدرتها على تنفيذ المهام المنوطة بها دون تحيز. ويجب أن يكون استخدام القوة محدودا بدقة لتجنب تحول حفظة السلام إلى طرف في الصراع".

وأضاف: "بشكل عام، نعتقد أن التنفيذ الإضافي لخطة السلام سيتطلب من الوسيط التركيز على إيجاد حل تفاوضي شامل لمشكلة نزع سلاح الجماعات الفلسطينية وسحب الوحدات الإسرائيلية من غزة. محاولات الحل بالقوة لن تجدي نفعا".

وخاطب نيبينزيا مجلس الأمن قائلا: "الآن بعد عودة جثة آخر رهينة، لم يعد لدى الجانب الإسرائيلي أي مبرر لمزيد من التأخير في الوفاء بالتزاماته الإنسانية تجاه سكان غزة".

وذكر بأن "التزامات إسرائيل الإنسانية واردة في البنود 7 و8 من خطة السلام للرئيس ترامب، وكذلك في الفقرة التنفيذية 3 من قرار مجلس الأمن رقم 2803 الذي أقرها، حيث يشير صراحة إلى 'أهمية استئناف تقديم المساعدات الإنسانية الكاملة إلى قطاع غزة.. من خلال المنظمات المتعاونة، بما فيها الأمم المتحدة'"، وأضاف: "وهذا يشمل أيضا ضرورة فتح معبر رفح بشكل كامل، والذي تم الإعلان عنه فقط في 26 يناير، أي بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار".

ولفت إلى أن "الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا في ظل الدمار الشامل والقيود على شحن البضائع"، وقال: "الحظر المستمر على العمليات الإنسانية واستيراد البضائع اللازمة، وكذلك المعدات لإزالة الأنقاض، يزيد من معاناة سكان غزة بشكل خطير. لا يزال الفلسطينيون يموتون تحت الضربات الإسرائيلية، ويعانون من الجوع، والافتقار الفعلي للرعاية الطبية والوصول إلى التعليم، والتي انضم إليها برد الشتاء".

وكشف أنه "منذ 10 أكتوبر 2025، قُتل حوالي 500 شخص، وتوفي تسعة على الأقل بسبب انخفاض حرارة الجسم".

وحذر من أن "المعلومات الواردة من المنظمات الإنسانية تظهر بوضوح عدم تناسب حجم الاحتياجات الإنسانية مع المستوى الفعلي للاستجابة". وأعرب عن قلقه من "اتجاه نحو مزيد من تضييق النشاط الإنساني، بما في ذلك من خلال فرض إسرائيل متطلبات إضافية لتسجيل المنظمات غير الحكومية الإنسانية، التي تمثل جزءًا كبيرًا من العمل المنقذ للحياة".

وأعلن "عن استعداد روسيا لتقديم مليار دولار أمريكي من الأصول الروسية التي 'جمدتها' الإدارة الأمريكية السابقة لمشاريع إعادة إعمار قطاع غزة"، وذلك "بناء على الاحتياجات الحادة والضرورية للفلسطينيين". وحث إسرائيل على "الامتناع عن الأعمال التي تقوض الاستجابة الإنسانية، وضمان وصول الهياكل الإنسانية الآمن وغير المعوق، الضروري للتغلب على عواقب أحد أكثر الأزمات حدة في العصر الحديث."

وتناول نيبينزيا وضع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قائلا: "يتطلب الوضع حول الأونروا اهتماما خاصا. لعقود من الزمن، لعبت الوكالة دورا رئيسيا لا غنى عنه في تقديم المساعدة للسكان الفلسطينيين سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في الدول العربية المجاورة".

وأشار إلى أنه "تم تمديد تفويض الوكالة لفترة ثلاثية أخرى (حتى 30 يونيو 2029) بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 80/78، الذي صوتت له الغالبية العظمى من الدول الأعضاء"، وذكر أن "على الأونروا أيضا المسؤولية التاريخية لضمان تنفيذ القرار 194 بشأن حق اللاجئين الفلسطينيين في التعويض والعودة".

ولفت إلى أن "الوكالة تواجه اليوم ضغوطا غير مسبوقة وعقبات منهجية في عملها"، قائلا: "للأسف، تضطر الأونروا إلى توجيه جهود كبيرة ليس فقط لدعم المحتاجين، ولكن أيضا لحماية موظفيها من التهديدات والضغوط والملاحقات".

وذكر أن "الجانب الإسرائيلي قطع الكهرباء والمياه عن مرافق الأونروا، وألغى الإعفاءات الضريبية والحصانة من الدعاوى القضائية، والحق في استخدام الوسائل المصرفية والدفع"، وحذر من أن "قطع إمدادات الكهرباء والمياه قسرا عن مدارس وعيادات ومرافق الوكالة سيبدأ قبل نهاية يناير، مما سيؤثر على حصول عشرات الآلاف من السكان العرب في القدس الشرقية على الخدمات ذات الأهمية الاجتماعية".

وكشف أنه "منذ بدء التصعيد القتالي في غزة، قتل 309 من موظفي الأونروا"، معربا عن "خالص تعازيه لأسرهم وأحبائهم" ودعا إلى "تحقيق محايد ومحاسبة المسؤولين".

وأشاد بـ "التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة التي تدين بشدة السياسة الإسرائيلية المعادية للأونروا، بما في ذلك هدم المقر الرئيسي للوكالة في 20 يناير"، معربا عن "قلقه إزاء مثل هذه الخطوات غير المسبوقة".

وحث "القيادة الإسرائيلية على إلغائها والامتناع عن المزيد من الحملة الأحادية الجانب ضد الهيكل الإنساني للأمم المتحدة، والالتزام بنشاطاتها كدولة عضو في الأمم المتحدة"، وذكر بـ "الخيار الوارد في رسالة الأمين العام بتاريخ 8 يناير بنقل القضية إلى محكمة العدل الدولية في حالة عدم إمكانية حل الخلافات حول اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 بشكل ثنائي".

وفي ختام كلمته، أكد نيبينزيا "الالتزام بقرارات مجلس الأمن 476 و478 بشأن وضع القدس المحتلة وعدم الاعتراف بإجراءات إسرائيل لفرض سيادتها على المدينة".