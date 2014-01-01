الاحتلال يقتحم منزل الشهيد قصي حلايقة في سعير بالخليل

بيت لحم/ سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، منزل الشهيد قصي حلايقة (28 عاما)، في بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية بلدة سعير، وانتشرت في عدة أحياء من البلدة، وداهمت منزل ذوي الشهيد قصي حلايقة في منطقة القفان، واحتجزت أفراد عائلته ونكلت بهم، بعد أن قامت بتفتيش المنزل وتحطيم محتوياته.

كما أغلق الاحتلال المنطقة بشكل كامل، وأجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، ومنع تنقل المواطنين، واحتجز عددا من الشبان، وأخضعهم لتحقيق ميداني.

وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت وزارة الصحة باستشهاد الحلايقة عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه قرب حاجز النفق العسكري غرب مدينة بيت جالا في محافظة بيت لحم.